Entornointeligente.com /

O Ministro da Cultura afirmou recentemente que » não vai renovar o acordo de comodato com a Associação Colecção Berardo» e que «a denúncia do contrato entra em vigor a 1 de janeiro de 2023». É uma lúcida decisão, ao contrário do que aconteceu em 2016 , quando foi feita a renovação do protocolo, desastradamente assinado em 2006.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com