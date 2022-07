Después de 30 años: Israel describe cómo Hezbolá planeó ataques terroristas en Argentina – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Una investigación de la agencia de espionaje israelí encontró que el grupo Hezbollah había establecido una célula para realizar los ataques terroristas en Argentina contra objetivos judíos e israelitas, y rechazó las sospechas sobre funcionarios argentinos o iraníes en Buenos Aires, quienes no habrían estado involucrados. De esta manera El Mossad arroja una nueva luz sobre los ataques terroristas en Argentina en la década de 1990, una investigación que el servicio israelí compartió con el medio de comunicación New York Times. Dos ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos en Buenos Aires en la década de 1990 que mataron a decenas de personas fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá cuyos operativos, contrariamente a las afirmaciones generalizadas, no fueron instigados a sabiendas por ciudadanos argentinos ni ayudados por Irán en el terreno. Según una investigación del Mossad, el servicio secreto de Israel; cuyos hallazgos escritos se compartieron con The New York Times, brinda una descripción detallada de cómo se planearon los ataques, incluida la forma en que el material para los explosivos se introdujo de contrabando en Argentina en botellas de champú y cajas de chocolate. Si bien el Mossad enfatiza que la inteligencia israelí todavía cree que Irán, un partidario de Hezbolá, aprobó y financió los ataques y suministró entrenamiento y equipo, los hallazgos contradicen las afirmaciones de larga data de Israel, Argentina y Estados Unidos de que Teherán tuvo un papel operativo en el terreno. Argentina e Irán quedaron fuera de las sospechas por parte de la investigación También contrarrestaron las sospechas en Argentina de que los funcionarios locales y los ciudadanos habían sido cómplices. En el primer ataque que mató a 29 personas en 1992, la Embajada de Israel fue totalmente destruida. El segundo, en 1994, tuvo como objetivo la sede de un centro comunitario judío y mató a 86 personas, incluido el atacante; en uno de los crímenes antisemitas más letales desde la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de las explosiones se han sentido durante décadas en Argentina, con algunos de los designados para investigar los ataques luego procesados por obstruir la investigación y los principales políticos acusados de participación. Los ataques también sorprendieron a Israel, que se ve a sí mismo como el protector de los judíos en todo el mundo, y demostraron el alcance global y la creciente amenaza del grupo Hezbolá en ese momento. Los atentados fueron llevados a cabo por Hezbolá en venganza por las operaciones israelíes contra la milicia chiíta en el Líbano, según la investigación del Mossad. Se dijo además que Hezbollah había utilizado infraestructura secreta construida durante años en Buenos Aires y otros lugares de América del Sur para planear ataques. La investigación encontró que los explosivos utilizados en ambos ataques fueron introducidos de contrabando en Argentina por agentes de Hezbolá en botellas de champú y cajas de chocolate en vuelos comerciales desde varios países europeos. Luego fueron escondidos en un parque de Buenos Aires. Los productos químicos utilizados para fabricar las bombas fueron adquiridos por una empresa comercial utilizada como tapadera para las operaciones sudamericanas de Hezbolá, según la investigación. Los atacantes no fueron llevados ante la justicia o asesinados en múltiples ataques de Israel contra Hezbolá a lo largo de los años, y viven en el Líbano, informó la investigación. Se emitieron «notificaciones rojas» de Interpol contra dos personas acusadas de ser atacantes, ambas identificadas en la investigación del Mossad como agentes libaneses de Hezbolá. Estados Unidos busca a una tercera persona. El comandante de operaciones de Hezbollah, Imad Mughniyeh, quien fue mencionado por la investigación del Mossad como el jefe de la unidad que llevó a cabo los ataques. Este hombre fue asesinado en una operación conjunta israelí y estadounidense en 2008. Con información del New York Times Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

