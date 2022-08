Después de 3 meses, ALP sesionará el 1 de septiembre para retomar la elección del Defensor

Entornointeligente.com /

Tras esperar más tres meses, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, decidió levantar el cuarto intermedio y convocar para este jueves 1 de septiembre a una sesión para retomar con el proceso de elección del Defensor del Pueblo. El 16 de mayo fue la última vez que el Legislativo intentó elegir al nuevo Ombudsman, pero los desacuerdos entre oficialistas y opositores impidieron que el proceso finalice. Ahora, este próximo jueves, a las 10.00, se retomará el tema sin que exista conocimiento de una negociación que garantice que el proceso no quede truncado nuevamente. En la última votación, de un total de 161 votos, el candidato Pedro Calliasaya obtuvo 92 votos; Evelin Cossio 45; Antonia Chipana 4 votos; Porfirio Machado 2; y 15 votos fueron blancos. En algunas declaraciones ante la prensa, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó que como oficialismo están en busca de «opositores patriotas» y que sólo les faltaría 10 votos para lograr los dos tercios que se necesitan para elegir a uno de los finalistas. De la misma manera, la oposición en la Asamblea no cambió de dirección en el tema de elección del Defensor y manifestó que no dará los dos tercios de votos al oficialismo. Mientras tanto, al frente de la Defensoría del Pueblo sigue fungiendo Nadia Cruz de forma interina.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

