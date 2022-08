«Desproporcionado» y «buscan ponerle mordaza al Presidente»: Oficialismo rechaza denuncia contra Boric en Contraloría

Entornointeligente.com /

El jueves pasado, el abogado Marcelo Brunet, militante de RN, presentó una denuncia en contra del Presidente Gabriel Boric ante la Contraloría General de la República, en la cual acusó al Mandatario de contravenir las indicaciones de prescindencia electoral elaboradas por el ente fiscalizador.

De acuerdo al escrito ingresado por el jurista, el jefe de Estado «ha desplegado una actividad que lo pone al margen de la ley , atenta contra los procesos electorales transparentes y ha violado las instrucciones impartidas por este órgano contralor en materia de prescindencia de las autoridades en los procesos electorales».

En ese sentido, en el texto publicado por La Tercera, Brunet solicitó que la institución conforme un equipo de fiscalizadores en las oficinas de Boric, con el objetivo de inspeccionar e investigar la serie de intervenciones públicas que a su juicio ha protagonizado el gobernante en favor del Apruebo.

En ese contexto, los líderes de los partidos políticos del oficialismo expresaron su rechazo hacia la acción liderada por Brunet, la cual calificaron como un acto desproporcionado que busca «amordazar» al Presidente, defendiendo a su vez su derecho a liderar el proceso constituyente en curso.

Al respecto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic , señaló a Emol que «la derecha debiera dejar gobernar y no torpedear el proceso constituyente, en el cual no ha confiado nunca. El Rechazo es la negación de la política, no hay propuestas ni claridad. La Contraloría claramente ha actuado con sesgo y de eso la derecha se aprovecha».

«¿Qué quieren, que el presidente esté encerrado y no adopte medidas?», cuestionó la dirigenta. En la misma línea, su par del PPD, Natalia Piergentilli, indicó que «este tipo de acciones sólo buscan generar ruido que vaya en favor del Rechazo. No tiene por objetivo velar por la buena administración ni fiscalizar el uso de los recursos públicos».

En tanto, el líder del PR, Leonardo Cubillos , recordó que «si bien en Chile existe libertad y democracia desde el año 1989, donde las personas dicen y hacen lo que estimen pertinente, esa libertad no puede convertirse en libertinaje, es decir abusar de la libertad para decir o hacer cualquier cosa. Es una majadería de la derecha».

«Está claro que el Rechazo no tiene argumentos y buscarán enlodar como sea el proceso en estos últimos días. El Presidente ha dado garantías de prescindencia aunque para nadie es un misterio cómo piensa. Tiene derecho a pensar, es un derecho que hemos recuperado, y les recuerdo, costó muy caro para muchos chilenos», dijo.

Reacciones en AD En el otro bloque oficialista, el vocero de Convergencia Social, Diego Ibáñez, aseguró que «la derecha está más preocupada de hacer oficios inútiles, de meter bulla y pelear, que de contribuir a establecer un camino claro para este proceso constituyente. Pienso que están enfrascados ante la falta de ideas y en una dinámica muy destructiva».

Una opinión similar expresó el líder de Comunes, Marco Velarde, quien comentó que «los partidarios del Rechazo pretenden ponerle una mordaza al Gobierno, para que no pueda hablar del hito más importante del presente. Nadie duda del compromiso del Presidente con los cambios y que al mismo tiempo respeta la institucionalidad y su cargo».

«Le recomiendo a la derecha hacer campaña con sus propias ideas, si es que las tienen, en vez de estar preocupados de hasta los suspiros del Presidente», recalcó, lo cual fue subrayado por el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien sostuvo que «me parece una acción totalmente burda, desproporcionada y fuera de la realidad».

«Evidentemente tienen una intención política para intentar acarrear votos hacia el Rechazo, ya que están claramente desesperados cayendo en cuenta de que están perdiendo en el Plebiscito. El Presidente ha tenido una total prescindencia, creo que la forma en que ha actuado ha sido un ejemplo «, recalcó el diputado.

Según Hirsch, el Mandatario «siempre ha marcado el derecho de todos a estar informados, a que cada uno decida si va a votar Apruebo o Rechazo. Creo que es primera vez que tenemos un Presidente que menciona con toda transparencia las dos opciones».

«Eso habla de un presidente prescindente, está cumpliendo a cabalidad con lo que ha dicho Contraloría respecto al modo en que tienen que actuar las autoridades del país. Así que acá lo que hay es una maniobra política que evidentemente no va a tener ningún resultado», enfatizó.

Finalmente, la presidenta del FRVS, Flavia Torrealba, explicó que «el intervencionismo electoral se debe analizar desde el punto de vista de las funciones críticas de un funcionario público. En el caso del Presidente, en nuestro sistema presidencialista vigente, tiene a su cargo la jefatura de la administración, la jefatura del gobierno, la jefatura del Estado y además es líder político de las coaliciones que lo acompañan por lo que la amplitud de sus funciones le imponen obligaciones muy diversas».

«Y en esa multiplicidad de funciones es que es parte de sus deberes guiar los procesos políticos, especialmente el constituyente, por lo que al contrario de lo que cree la derecha, si el Presidente no se involucra en el proceso está faltando a sus obligaciones. No me parece que haya en esta acusación algo más que el intento por paralizar la entrega de información y esto es una escaramuza muy menor de los sectores del Rechazo «, concluyó.

LINK ORIGINAL: Emol

