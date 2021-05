Desplazamientos internos en el mundo, marcan récord en el 2020

Entornointeligente.com / De acuerdo al informe de los 55 millones de desplazados, 48 millones escaparon de conflictos y violencia y 7 millones de las catástrofes naturales.

Debido a los conflictos armados y los desastres naturales, alrededor de 55 millones de personas fueron víctimas del desplazamiento forzado dentro de su país en el 2020.

La cifra divulgada este jueves por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) representan una cifra récord.

— IDMC (@IDMC_Geneva) May 20, 2021 De acuerdo al informe de las ONG, de los 55 millones de desplazados, 48 millones escaparon de conflictos y violencia y 7 millones de las catástrofes naturales.

— NRC (@NRC_Norway) May 20, 2021 “Es especialmente preocupante que estas cifras tan altas se registraron en el escenario de la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de movilidad obstaculizaron la recolección de datos y menos personas buscaron refugios de emergencia por miedo a la infección”, subrayó la directora del IDMC, Alexandra Bilak.

La cifra de desplazados internos duplica de esta forma los aproximadamente 26 millones de personas que tuvieron que abandonar sus países.

“Es impactante que el año pasado, a cada segundo, una persona se viera obligada a abandonar su hogar dentro de su propio país”, indicó el jefe del NRC, Jan Egeland, en un comunicado.

— NRC (@NRC_Norway) May 20, 2021 Según el informe tres cuartas partes de los desplazados tuvieron que abandonar sus hogares a causa de desastres naturales, como sucedió en centroamérica, donde la temporada de huracanes “fue la más activa registrada hasta la fecha”.

Al menos 10 millones de refugiados dentro de sus propios países lo perdieron todo a causa de conflictos internos, como sucedió en Burkina Faso, Mozambique, Afganistán o Siria.

— Dawn Marie Vout (@DawnVout) May 20, 2021 El informe advirtió que la convergencia de conflictos con desastres naturales agrava el problema, con 95 por cineto de los desplazamientos por conflictos recientes ocurriendo en países vulnerables al impacto del cambio climático.

