Despiste de autotanque na Covilhã fere dois bombeiros

O despiste de um autotanque feriu, na tarde desta terça-feira, dois bombeiros, perto de Sarzedo, na Covilhã.

De acordo com informações avançadas pelo Comando Nacional da Proteção Civil ao Notícias ao Minuto, os dois homens, com cerca de 50 anos, ficaram no local a ser avaliados, tratando-se, contudo, de feridos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 17h50, tendo sido acionadas para o local ambulâncias, o INEM, bombeiros e um veículo de desencarceramento.

Recorde-se que lavra na Covilhã o incêndio da Serra da Estrela – que se alastrou a vários concelhos – e que mobiliza 12 meios aéreos e mais de 1.300 operacionais.

O incêndio deflagrou no dia 6 de agosto, em Garrocho, no concelho da Covilã, tendo sido dado como dominado no sábado, dia 13, e sofrido uma reativação esta segunda-feira.

De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 19h26, combatiam o incêndio na Covilhã 1.320 operacionais, apoiados por 409 viaturas e 13 meios aéreos.

