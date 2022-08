Despidos en una fábrica de zapatillas Nike que no puede importar por falta de dólares

Entornointeligente.com /

De modo oficial, la compañía sostuvo que las dificultades se originaron por » trabas a las importaciones de insumos para producir, sumado a las medidas anunciadas por el Banco Central, el pasado junio, en donde se pone en vigencia un nuevo régimen de importaciones que limita el acceso a dólares de las empresas que importan para producir localmente».

Informate más Reabre el depósito que remata zapatillas a $800 y ropa por $300 Para esa empresa, las restricciones para acceder a la divisa norteamericana «perjudican en mayor medida a las empresas que durante el 2021 incrementaron su estructura productiva invirtiendo en el país, apostando al crecimiento de la producción nacional y generando puestos de trabajo». Esto, afirman, » obliga al Grupo Dass a reestructurar sus fábricas para poder sobrellevar la situación» .

La planta había sido visitada por el presidente, Alberto Fernández, el año pasado , cuando se había anunciado una inversión de 25 millones de dólares. Además de la marca Nike, en Misiones se fabrican calzados de Fila, Umbro y Asics, mientras que en la otra planta, ubicada en Coronel Suárez, se realizan zapatillas Adidas y Fila.

El Grupo Dass se instaló en Argentina en el 2007 , y ya invirtió cerca de 160 millones de dólares, incluso produciendo productos de marca propia, abasteciendo al mercado local. «Actualmente, el grupo emplea alrededor de 1.500 colaboradores «, dijo la compañía, para referirse a sus trabajadores.

Grupo Dass argumenta que aumentó su producción, pero no los cupos en dólares para pagar insumos En su anuncio, la firma expuso las inversiones que hizo, el contexto económico local y cómo se fue modificando su matriz productiva en los últimos años.

«A fines del año 2019, la lectura de las señales económicas del país, los indicios de medidas tendientes a preservar la producción local y una apuesta al crecimiento del consumo, impulsaron al Grupo Dass a asumir los riesgos necesarios para mantener abiertas las puertas de su fábrica en Eldorado, preservando 330 puestos de trabajo», señalaron. Y sumaron: «Hoy, esta fábrica sustenta 567 familias , produciendo 1 4.000 pares por día y siendo el mayor empleador de Eldorado».

Grupo Dass repasó cómo siguió su apuesta para seguir fabricando e invirtiendo: «Nuestra vocación industrial y nuestro coraje para asumir riesgos y mantener la continuidad de las actividades en la fábrica, nos llevaron a apostar nuevamente en el país y en marzo 2021, luego de desarrollar un plan en conjunto con el Gobierno nacional y provincial, anunciamos una inversión de 25 millones de dólares».

Además, mencionaron «la incorporación de 250 nuevos puestos de trabajo y la ampliación de las líneas de producción, con Fila y Umbro, la incorporación de Asics y el reinicio de la producción de Nike en el país».

Para concluir, escribieron: «En Coronel Suárez no crecimos desde el año pasado y no hay problemas. En Eldorado, invertimos, fue el presidente y más que duplicamos la producción y los empleos -pasamos de siete líneas a 15- pero como el cupo es el mismo que el año pasado sí o sí, y no lo aumentan por la inversión, no podemos pagar los insumos productivos y no podemos seguir».

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com