Despensa Social de Puente Alto ha entregado 150 mil kilos de productos

Entornointeligente.com /

El programa comenzó su marcha blanca en junio y entrega semanalmente alimentos y productos de primera necesidad a más de dos mil vecinos de la tercera edad de la comuna. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

«En mi caso estoy sin trabajo, soy viuda, somos tres en la casa y de repente no nos alcanza. Entonces las cositas que dan acá uno de verdad las aprovecha», cuenta Rosa Bello, vecina de 72 años de la comuna de Puente Alto y beneficiaria de la despensa social.

Como Rosa, más de 2.500 personas mayores de la comuna de Puente Alto reciben semanalmente entre 8 a 10 kilos de alimentos y artículos de primera necesidad que entrega la Despensa Social.

La iniciativa de Red de Alimentos apoyada por CMPC, hoy fue inaugurada con la presencia del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, el presidente honorario de Red de Alimentos, Carlos Ingham y vecinos.

Hasta la fecha, la iniciativa ha entregado 149.572 kilos de alimentos y 11.949 unidades de productos de primera necesidad a las personas mayores de la comuna que postularon al beneficio y fueron seleccionados según los siguientes criterios requeridos: residir en Puente Alto, tener más de 60 años y acreditar ingresos inferiores al sueldo mínimo.

María Eugenia Torres, gerente general de Red de Alimentos, destacó la importancia que tiene este hito señalando que «estamos muy contentos de inaugurar en Puente Alto esta nueva Despensa Social, que se suma a la que ya operamos en San Bernardo, y así apoyar a miles de personas mayores».

German Codina, alcalde de Puente Alto, aseguró que «aquí hay un esfuerzo mancomunado público-privado y de la fundación Red de Alimentos para llegar donde la gente más lo necesita. Hoy día, la inflación, el aumento de los precios, le está pegando duro, sobre todo a la gente más vulnerable, y en especial a los adultos mayores, a quienes muchas veces la pensión no les alcanza para llegar a fin de mes. Así que nosotros valoramos mucho este esfuerzo».

Por su parte, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, explicó que la despensa busca reforzar el compromiso que tiene la empresa con la comuna de Puente Alto.

«Colaborar para que más de 2500 vecinos puedan tener acceso a alimentos de calidad y artículos de higiene, es para nosotros, creemos, un motivo de orgullo porque sabemos que estamos ayudando a quienes más lo necesitan».

Perfil de los beneficiarios La Despensa Social busca ser un apoyo y una solución en la desnutrición y alimentación de las personas mayores de la comuna. Del total de beneficiarios, más de la mitad recibe menos de $200.000 pesos, el 74% son mujeres y el 26% hombres.

Además, la edad promedio es de 71 años y el 47% vive solo.

Los beneficiarios, de los cuales el 37% tiene algún tipo de discapacidad y el 27% padece de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o artrosis, reciben cada semana entre 8 a 10 kilos de alimentos y artículos de aseo.

«Yo vivo sola y esta es mi principal fuente de alimentos porque no me alcanza para comprar cosas. Me parece muy bien el proyecto porque ayuda a mucha gente, sobre todo a la gente adulto mayor, que la pensión no nos alcanza para comprar todas las cosas que uno necesita», comentó Elba Cortez, beneficiaria del proyecto.

La Despensa Social se encuentra ubicada en la calle José Luis Coo 860 y funciona de lunes a viernes de las 8 a las 16 horas con un día y horario específico asignado para cada uno de los beneficiarios.

Para desarrollar esta iniciativa, Red de Alimentos, el primer banco de alimentos de Chile, dispone de productos rescatados enviándolos desde su centro de distribución en San Bernardo hasta la despensa, ubicada en dependencias de CMPC en Puente Alto.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com