Despejar la mente le ayudará

¿Por qué hay mujeres que cuando están por llegar al orgasmo lo pierden irremediablemente?

Probablemente, se esta muy pendiente de llagar al orgasmo, o se esta pensando en otra cosa, o con miedo. Las causas pueden ser muchas. A veces la pareja puede ejercer un estímulo no adecuado en ese momento; puede haber ansiedad o dolor. En otros casos el problema es que el hombre está demasiado pendiente, no solo por una cuestión de compañerismo, sino, a veces como una manera de sentirse ‘más hombre’.

Hola, estoy entrando a la menopausia y desde ya estoy sintiendo cambios en mi cuerpo. Quiero saber si ¿Los cambios de humor que traen los cambios hormonales son inevitables? ¿Cómo afecta la vida sexual de la pareja?

No, necesariamente, pero si aparecen pueden tratarse. Hay culturas en que la menopausia es aceptada, no se ve a la mujer como la que ‘pierde una cantidad de funciones’ sino como la que gana, es la más sabia, allí no hay tantas manifestaciones de estos cambios vasomotores como los sofocones, que traen irritabilidad, insomnio, dolor de cabeza. Hay cambios en la menopausia que pueden ser físicos, psicológicos y sociales que pueden afectar la vida personal y, entonces, seguramente afectaran la vida interpersonal y cuanto más la sexual. La mujer debe adaptarse y para esos debe aceptar lo que pasa para entonces poder consultar. Hoy hay tratamientos para los calores, la osteoporosis, el insomnio, la irritabilidad, la depresión, etc.

