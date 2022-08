Desp, Chaves vence Sporting e gela Alvalade

Entornointeligente.com /

O Desportivo de Chaves venceu este sábado pela primeira vez no terreno do Sporting, impondo, com o triunfo por 2-0, a segunda derrota dos ‘leões’ na edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, na quarta jornada.

Steven Vitória, aos 60 minutos, e Juninho, três minutos depois, marcaram os golos da formação transmontana, que regressou esta temporada ao principal escalão do futebol nacional e subiu provisoriamente ao sexto lugar, com sete pontos, ao vencer pela primeira vez no Estádio José Alvalade, em Lisboa, após 14 derrotas e três empates para o campeonato.

Com este desaire, o segundo consecutivo depois da derrota na jornada anterior no terreno do campeão FC Porto, por 3-0, o Sporting somou o segundo jogo seguido sem vencer, ocupando o 13.º lugar, com quatro pontos, a cinco dos ‘dragões’ e do Benfica, que têm menos um jogo, e do Portimonense.

