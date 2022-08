Desp. Chaves e Vizela empatam em Trás-os-Montes

Entornointeligente.com /

Desportivo de Chaves e Vizela empataram (1-1) na 3.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo em que as duas equipas terminaram reduzidas a 10 jogadores.

Em Chaves, os flavienses adiantaram-se no marcador logo aos oito minutos, por intermédio do espanhol Héctor Hernández, mas os visitantes empataram aos 40, através do maliano Kevin Zohi, num encontro em que João Teixeira (71) e Andrés Sarmiento (78) foram expulsos.

A formação transmontana, que vinha de um triunfo sobre o Marítimo (2-1), está em oitavo lugar, com quatro pontos, os mesmos dos vizelenses, nonos, e que na ronda anterior tinham perdido na recepção ao FC Porto (1-0).

