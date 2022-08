Desmienten a Eulices Alvarado y aseguran que no tuvo una relación con José Ramón (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

Influencer venezolano La Viperina asegura en sus redes sociales que el actor Eulices Alvarado se está inventado su historia de amor con José Ramón Barreto. Este miércoles por la noche se generó un revuelo luego de que el actor venezolano, conocido por el público como, El Gato, admitió públicamente en su cuenta de Instagram haber tenido un romance con su colega José Ramón Barreto mientras actuaban en la serie juvenil A Puro Corazón.

«Él y yo tuvimos como una relación, tuvimos nuestro jujú dentro del proyecto de A Puro Corazón, luego terminamos también. Él en venganza hizo la entrevista, luego se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el vídeo con la actriz ecuatoriana» fueron algunas de las palabras que dijo Eulices con respecto al tema.

No obstante, el influencer venezolano La Viperina se ha entrometido en el asunto y ha asegurado que Alvarado ha incurrido a la mentira, pues José Ramón Barreto no habría tenido ninguna relación con él más allá de una amistad. En este caso, La viperina comentó « No tuvo ningún jujú con un actor hace tiempo, no es cierto» agregando que el tiempo confirmará la verdad.

Finalmente, esto podría tratarse de un invento de El Gato para dañar la carrera del éxito intérprete de Bolívar.

Redacción Gossipvzla

