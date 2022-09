Desmatamento ilegal pode comprometer nascentes de rios em quatro estados, alertam ambientalistas

Entornointeligente.com /

Em uma região de Cerrado, que reúne grande parte de quatro estados brasileiros, o desmatamento ilegal compromete o fornecimento de água.

Em uma fazenda em Dueré, no sul do Tocantins, a Polícia Militar Ambiental encontrou 3,8 mil hectares de Cerrado derrubados ilegalmente por proprietários rurais. A técnica usada pelos infratores é motivo de preocupação.

«Eles fixam uma corrente em dois tratores e saem arrastando. Vão retirando toda a vegetação. Acabam com tudo, deixam o solo desnudo», diz o capitão da PM Ambiental-TO Hallin Barbosa.

Em Guaraí, no centro-norte do estado, até uma carvoaria ilegal funcionava na área devastada.

Em outra propriedade, o curso do rio foi desviado para canais de irrigação. Em quatro meses, a fiscalização aplicou mais de R$ 7 milhões em multas.

Em duas semanas percorrendo a zona rural, a Polícia Militar Ambiental e órgãos de fiscalização como o Ibama e o Instituto Natureza do Tocantins aplicaram mais de R$ 7 milhões em multas.

Segundo a ONG MapBiomas, o desmatamento ilegal está avançando rapidamente nas novas fronteiras agrícolas do Brasil. Uma delas fica na divisa dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região conhecida como Matopiba. No ano passado, a área perdeu 390 mil hectares de mata nativa, 23% de tudo o que foi desmatado no Brasil em 2021.

O Ministério Público diz que legislação mais frágil favorece crimes ambientais nos estados onde o Cerrado está presente.

«Outros biomas têm uma legislação ambiental mais protetiva do que o Cerrado. Então, talvez essa questão da ausência de uma legislação forte, firme nesse bioma pode ser, sim, um incentivo para os desmatamentos que nós estamos vendo nos dias de hoje», afirma o promotor de Justiça Francisco Brandes.

Além da perda da vegetação, o desmatamento do Cerrado preocupa também por causa dos rios . Oito das 12 bacias hidrográficas brasileiras têm origem no bioma Cerrado, considerado fundamental para o abastecimento de grande parte do Brasil.

«Quando você perde a vegetação, a cobertura vegetal na beira dos rios ou no entorno de uma nascente, as nascentes secam e os rios se assoreiam. Então isso compromete a disponibilidade de água naquele entorno», explica o pesquisador da UFT Renato Torres.

Em uma fazenda agrícola em Brejinho de Nazaré, a fiscalização multou o proprietário em R$ 500 mil por desviar o curso de um rio para dois canais que irrigam plantações da própria fazenda.

«Já há estudos identificando que no ritmo de desmatamento atual a gente pode ter, no futuro, somente manchas de Cerrado, ou então a vegetação nativa somente residual», alerta o promotor Francisco Brandes.

