Entornointeligente.com /

A meio do discurso elogio fúnebre do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos , o presidente da fundação que leva o seu nome, João de Deus, desmaiou, caindo estatelado no chão para espanto de todos os presentes. Prontamente atendido no palco, junto ao caixão, João de Deus foi levado pelos bombeiros numa maca para a ambulância e levado para o hospital.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com