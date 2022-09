Deslizamiento de tierra deja 16 fallecidos en Kasese, Uganda

Entornointeligente.com /

El deslizamiento de tierra en la ciudad de Kasese, situada al norte del lago George en la región occidental de Uganda, ha provocado hasta el momento 16 fallecimientos tras las intensas lluvias suscitadas en el país.

De acuerdo a la Cruz Roja de Uganda, las estadísticas de muerte muestran dos hombres adultos, cuatro mujeres adultas, tres niños varones y siete niñas. La mayoría de los fallecidos son mujeres e infantes, recalcó el organismo.

Entre tanto 18 personas continúan desaparecidas, según las últimas cifras presentadas por la entidad global por las precipitaciones suscitadas en la noche del martes, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital St. Paul’s Municipalidad de Kasese.

— Uganda Red Cross Society (@UgandaRedCross) September 7, 2022 De igual manera, el ente internacional comunicó que los equipos de acción de respuesta continúan ofreciendo servicios de rescate junto con las autoridades locales y los socorristas comunitarios.

El activista político y de derechos humanos, Kifefe Kizza-Besigye expresó que «estos horribles desastres se han convertido en sucesos anuales, muy predecibles» y envió un mensaje de condolencia a familias y comunidades afectadas en las regiones montañosas de Uganda.

En este sentido el también médico de profesión dijo que «estos desastres son solo uno de los signos de décadas de mala gestión social, política, económica y ambiental de Uganda. Un crecimiento demográfico descontrolado, la destrucción de la cubierta forestal y vegetal en las montañas, la destrucción de los humedales. ¡Un reinicio fundamental es imprescindible!»

