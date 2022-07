Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Estupro no parto PEC Kamikaze Superdívidas negociadas Prazo do CadÚnico Deslizamento de terra atinge escola na Colômbia; 3 crianças morrem Serviços de emergência resgataram 19 crianças do local, duas foram encaminhadas para um hospital. Mais de 100 pessoas participaram das buscas. Por g1

14/07/2022 13h06 Atualizado 14/07/2022

População de Andes, na Colômbia, se mobiliza para tirar terra de escola

Um deslizamento de terra atingiu uma escola no distrito de Tapartó, na cidade de Andes, na Colômbia , nesta quinta-feira (14). Segundo as autoridades locais, 22 crianças e uma professora estavam no local no momento do incidente.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

Durante as buscas, foram encontrados os corpos de 3 crianças que morreram no deslizamento de terra, segundo prefeito da cidade Carlos Alberto Osorio.

Os demais 19 alunos e a professora foram resgatados com segurança, duas crianças foram encaminhadas para um hospital.

«Veio um deslizamento de terra e cobriu a escola. No momento, as crianças estavam brincando no pátio, durante o recreio, e levou a maioria. Há pouco resgataram uma menina com vida», contou um padre da região para o jornal colombiano «El Tiempo».

O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou que equipes de resgate estão no local e que o governo está monitorando a emergência.

«Equipes de busca e salvamento já estão presentes no povoado do Tapartó, zona rural do município de Andes, Antioquia, para atender a emergência causada pelo desabamento em uma escola. Estamos constantemente monitorando a situação», disse Duque.

1 de 1 Deslizamento de terra atinge escola no distrito de Tapartó, na Colômbia — Foto: Dagran Antioquia/Twitter Deslizamento de terra atinge escola no distrito de Tapartó, na Colômbia — Foto: Dagran Antioquia/Twitter

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com