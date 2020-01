Deslave deja viviendas en riesgo en el centro de Quito

Entornointeligente.com /

Este 22 de enero de 2020 se registró un deslave en el sector de Toctiuco, centro de Quito. Desde el otro lado de una quebrada se puede divisar el deslizamiento que se llevó parte del muro de una casa hacia el barranco. Esto ocurrió durante la fuerte lluvia que cayó la tarde de este martes en el sector de Toctiuco en el centro de Quito. Los vecinos temen que el deslizamiento se lleve toda la casa que está deshabitada desde hace más de un año. Fue expropiada justamente por el riesgo que existe. Sin embargo, el municipio no concluyó las obras y ahora preocupa que las viviendas colindantes corran también riesgo de desplomarse. Parte de la tierra que se deslizó por la quebrada, y los escombros que no son originarios del lugar taponó las alcantarillas. La mañana de este miércoles, las autoridades de Seguridad y Gestión de Riesgos del municipio acordonaron el lugar, y evaluaron la situación. Fabio Vélez, Jefe de Seguridad, declaró que ya se han movilizado recursos y maquinaria al punto para emprender los trabajos. “La idea es aliviar el peso y no haya afectaciones en la vivienda de al lado”, dijo. Además se hará un estudio de suelo. Los trabajos tomarán de dos a tres días.

