Desigual tiene a mitad de precio un bolso naranja para marcarnos un lookazo a lo diva del street style

No vamos a descubrir América: los complementos a todo color son tendencia desde hace un par de temporadas . Seas más o menos amante de la moda, seguro que has visto en la calle, en los escaparates de todas las tiendas o en los looks de tus it girls de Instagram favoritas, bolsos teñidos de tonalidades como el fucsia o el naranja butano. Las expertas sabrán, además, que WGSN y Coloro considera que el naranja es uno de los cinco colores top del año .

Este tipo de accesorios tienen el poder de elevar un estilismo sin apenas esfuerzo y son mucho más sencillos de combinar de lo que imaginas. Las minimal , pueden lucir su llamativo bolso junto a un total black , mientras que las más trendy , pueden jugar con los colores complementarios.

En Trendencias Estos son los bolsos de tendencia en 2022 Teníamos guardadas varias fotografías de street style con un elemento en común: un bolso naranja. Este tono aporta vitalidad, energía positiva y nos parece maravilloso para la temporada otoñal que está al caer.

De este modo, no hemos podido evitar prestar atención a un bolso de la sección special prices de Desigual que reúne todo lo que deseamos. Además de destacar por su llamativo colorido naranja, nos flipa la correa bicolor, el detalle del minibolso para llevar las llaves a mano y el hecho de que incluía una correa con detalles metálicos para estilismos más formales.

Bolso bandolera de Desigual. 59,95 euros , 29,97 euros.

Bolso tipo bandolera naranja de Desigual

PVP en Desigual 29,97€ Otro punto a favor es su precio: cae de los 59,95 euros a los 29,97 euros. Un descuento de lo más suculento que augura el cartel de «agotado» en pocas horas.

Fotos | Imaxtree, Desigual

