Designated Survivor

Tom Kirkman, un miembro poco relevante del gabinete presidencial de los EE.UU., es designado presidente después de que un ataque terrorista asesine a todos los que estaban por encima de él en la Casa Blanca. Tom tendrá que gobernar sin preparación.

Con la participación de Kiefer Sutherland ( Tom Kirkam ), Adan Canto ( Aaron Shore ), Italia Ricci ( Emily Rhodes ), Natasha McElhone ( Alex Kirkman ), Maggie Q( Hannah Wells ) y Kal Penn ( Seth Wright ).

Te atrapa desde el primer momento

.

Es una serie realmente entretenida que te atrapa desde el primero momento. Lamentablemente no es tan reconocida, es una serie infravalorada que sin duda meterece un gran reconocimiento. Pero ¿por qué no ha sido reconocida? ¿acaso es porque la serie toca temas que pasan realmente en el país? Problemas de la inmigración, constantes ataques terroristas, problemas con los paises vecinos y aliados, y el racismo que se vive en el país por personas de diferentes etnias. Y no sorprende que Estados Unidos siempre quiera tapar o desender a series parecidas.

Y como en este año todo se está volviendo más reconocido, se espera que al menos esta serie sea capaz de ser reconocida tarde o temprano como se debe.

