Deshaun Watson comienza a cumplir suspensión acordada por la NFL y NFLPA

Entornointeligente.com /

BEREA — Deshaun Watson dejó el complejo de los Cleveland Browns el martes, para comenzar a cumplir con su suspensión de 11 partidos.

Watson no puede volver a las instalaciones ni tener contacto con los Browns hasta el 10 de octubre, y no puede volver a entrenar hasta el 14 de noviembre.

El 18 de agosto pasado, la NFL y NFL Players Association alcanzaron un acuerdo para una suspensión para Watson , quien ha sido acusado por más de una docena de mujeres de agresión y acoso sexual durante sesiones de masaje.

Los Browns colocaron a Watson en la lista de reservas/suspendidos el martes, poco antes de su práctica vespertina. Watson no estuvo sobre el campo de prácticas.

El head coach Kevin Stefanski dijo que se reunió con Watson antes de que quarterback abandonara el complejo, previo a la hora límite de las 4 p.m. tiempo del Este, de este martes.

«Pienso que tiene un muy buen plan», dijo Stefanski . «Obviamente, como ustedes saben, no lo podemos dirigir. no podemos darle seguimiento. Realmente no hay contacto con él hasta el 10 de octubre. Pero, estoy confiado de que tiene un buen plan para hacer algo de trabajo mientras no está aquí».

El primer juego en que Deshaun Watson es elegible para jugar con los Browns es en la Semana 13, en contra de su ex equipo, los Texans. AP Photo Stefanski no dijo si Watson se mantendrá en Cleveland durante la porción sin contacto de la suspensión, aunque sí admitió que Watson saldría de la ciudad, inicialmente.

Stefanski notó que Watson estaría trabajando con su tutor privado de quarterbacks, Quincy Avery .

«Pienso que es una gran oportunidad para él ahora que estará alejado de este edificio para ponerse a trabajar en el fútbol americano, trabajar en sí mismo, un montón de cosas diferentes», explicó Stefanski .

Selecciones Editoriales QB Brissett busca respaldar confianza de Browns 12d Jake Trotter | ESPN Bajo el acuerdo, Watson también fue multado con 5 millones de dólares, y debe cumplir con un tratamiento obligatorio y asesoría para poder ser reinstalado. Watson es elegible para volver a jugar en la Semana 13 en contra de los Houston Texans , su ex equipo. Si no cumple con el plan de tratamiento, su reinstalación puede verse demorada y podría verse sujeto a una medida disciplinaria mayor.

Watson ha seguido negando cualquier conducta inapropiada, a pesar de aceptar el acuerdo y pedir disculpas a través de un comunicado emitido por el equipo inmediatamente después de que se anunciara el convenio.

«No significa que una persona sea culpable de nada», dijo durante una entrevista a reporteros, el pasado 18 de agosto. «Siento que una persona tiene la posibilidad de quedarse con su inocencia y demostrar que, desde un lado legal, simplemente seguiré adelante como individuo y como persona».

Watson ha sido acusado de agresión sexual y otras conductas inapropiadas durante sesiones de masaje en demandas interpuestas por 25 mujeres, Una de las 25 demandas fue desistida. Watson ha alcanzado acuerdos extrajudiciales con todas excepto una de las demandas restantes, que se mantiene es suspenso. Otras dos mujeres interpusieron quejas de orden criminal en contra de Watson , pero no lo demandaron.

Dos grandes jurados en Texas declinaron indiciar a Watson a inicios de este año, pero la oficial disciplinaria Sue L. Robinson , una ex juez federal apuntada conjuntamente por la NFL y NFLPA , concluyó que Watson violó la política de conducta personal con un comportamiento «escandaloso» y «predatorio». Ella suspendió a Watson por seis juegos, citando una «falta de arrepentimiento expreso» como factor agravante.

La NFL apeló el fallo de Robinson de una suspensión de seis juegos, aunque al final acordó con la NFLPA un castigo de 11 partidos de veto luego de pedir originalmente una suspensión por una temporada.

Los Browns adquirieron en canje a Watson en marzo, enviando tres selecciones de primera ronda a los Texans . Cleveland entregó entonces a Watson un nuevo contrato por cinco años y 230 millones de dólares, el mayor en términos de dinero totalmente garantizado en la historia de la NFL para cualquier jugador.

El quarterback Jacoby Brissett ha sido nombrado titular para Cleveland por los primeros 11 encuentros de la campaña, en ausencia de Watson .

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com