Desgarrador testimonio de familiares de la joven asesinada por policías en Maracaibo (Video)

Ante la muerte de Yudeily Ferrer, joven de 26 años que recibió una bala perdida mientras esperaba para surtir gasolina en Zulia este jueves 12 de noviembre, sus familiares claman justicia ante las autoridades que señalan como responsables.

Como ya se hace costumbre en todo el país, los habitantes de la parroquia Raúl Leoni en Maracaibo esperaban la apertura de una estación de servicio para suministrar combustible a sus vehículos cuando se presentó un intercambio de disparos entre efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Una de las allegadas a Ferrer, consultada por el periodista Edwin Prieto, comentó: “No sé qué hubo entre esos dos cuerpos y se empezaron a intercambiar disparos y, entre esos disparos, uno hirió a mi familiar”. Asimismo, puntualizó que “quien la mató a ella fue el Cicpc porque pasó en un camión soltando tiros a lo loco por toda la cola”.

Otra testigo afirmó que “dispararon porque estaban en estado de ebriedad por el problema de la gasolina”. Respecto al funcionario del Cicpc, presuntamente involucrado, aseguró que “él se cree Dios porque su mamá es comisionada. Queremos justicia”.

Ferrer recibió un impacto de bala en el ojo que acabó con su vida instantáneamente.

La escasez de gasolina en el Zulia está generando tragedias. Una dama de 26 años fue asesinada de un balazo en el ojo al quedar en el medio de un enfrentamiento entre funcionarios policiales por el carburante. Los familiares exigen justicia por esta muerte. pic.twitter.com/CXise54F3n

— Edwin Prieto Rosales (@Edwinpri) November 12, 2020

pic.twitter.com/GdoUzxW9t9

— Edwin Prieto Rosales (@Edwinpri) November 12, 2020

