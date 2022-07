Desentendimento entre CP e Renfe leva ao cancelamento do Al Andalus

Entornointeligente.com /

O Al Andalus, um comboio turístico de luxo explorado pela Renfe, que deveria realizar uma viagem a Portugal nos dias 27 e 28 de Julho e 11 e 12 de Agosto, foi cancelado por falta de acordo entre a CP e a Renfe. A viagem, de quatro dias e três noites, tinha origem em Sevilha e términos no Porto e incluía visitas a Mérida e Lisboa, fazendo a rota inversa na segunda viagem prevista. Em Portugal, atravessaria a linha do Leste, parte da linha da Beira Baixa (entre Abrantes e o Entroncamento) e a linha do Norte.

