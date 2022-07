Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Desempregada dorme em um único colchão com os nove filhos e come arroz e feijão todos os dias: 'Não sobra muita coisa para comer' Família mora em uma quitinete na região sul de Palmas e sofre com a falta de alimentos básicos, móveis e infraestrutura adequada. Por Jesana de Jesus, g1 Tocantins

25/07/2022 04h01 Atualizado 25/07/2022

1 de 3 Família diz que come arroz e feijão todos os dias — Foto: Divulgação Família diz que come arroz e feijão todos os dias — Foto: Divulgação

Arroz e feijão: é isso que a família de Valéria Rodrigues Ferreira, de 41 anos, costuma comer em praticamente todas as refeições. São basicamente esses os produtos que a mulher, que está desempregada, consegue comprar no supermercado para alimentar os nove filhos.

Mulheres negras estão 'à deriva', diz diretora de ONG; 6 a cada 10 lares chefiados por pretos ou pardos enfrentam insegurança alimentar Famílias no Sertão de PE convivem com a fome: 'A falta de comida dói muito' Professora desempregada enfrenta insegurança alimentar em Aracaju: 'Prefiro dar o que tiver para o meu neto'

A família vive em uma quitinete no setor Santa Rosa, em Palmas, e passa por dificuldades. Eles não têm geladeira. O fogão usado no cozimento dos alimentos é velho e enferrujado.

Sem renda própria, ela vive dos R$ 600 que recebe do programa Auxílio Brasil, do governo federal. Valéria disse que com o dinheiro paga o aluguel de R$ 350 e quita as contas de água e energia.

Com o que sobra, a desempregada compra o básico para comer. O cardápio não varia muito, exceto quando recebem doações de voluntários .

«Eu tenho que pagar aluguel, então não sobra muita coisa para comer. Além disso, não tenho geladeira para botar as coisas , como as carnes e verduras. Nós comemos arroz e feijão».

2 de 3 Valéria e os filhos dormem em um único colchão, na kitnet onde vivem em Palmas — Foto: Divulgação Valéria e os filhos dormem em um único colchão, na kitnet onde vivem em Palmas — Foto: Divulgação

As dificuldades não param por aí e são percebidas em cada cômodo da casa. Ela e os filhos dormem juntos em um único colchão. Na foto do quarto, é possível ver um colchão de casal desgastado, com pouco enchimento. Sem guarda-roupa, eles colocam todas as roupas em um canto do cômodo.

«Nós dormimos em um cômodo só, no único quarto da quitinete. Dormimos no chão mesmo», contou durante entrevista para o g1.

O que é insegurança alimentar

A desempregada disse que poderia fazer diárias, mas que não consegue arrumar emprego. Além disso, ficaria difícil conciliar o cuidado com os filhos, todos menores de idade.

Ela explicou que não tem acesso ao básico e pediu doações de materiais escolares, como cadernos, lápis e canetas, para as crianças. Ao todo, Valéria tem 13 filhos, mas quatro meninas vivem em outro imóvel com o pai.

3 de 3 Dona Eva, quase sempre, come arroz e feijão — Foto: Divulgação Dona Eva, quase sempre, come arroz e feijão — Foto: Divulgação

A mãe da desempregada vive uma situação semelhante. Dona Eva Rodrigues Carvalho, de 60 anos, comeu arroz e feijão a semana toda. «Essas aí são as minhas panelas, o feijão e o arrozinho gostoso. Botei cheiro verde, estava bom», relatou ao enviar a foto da comida para o g1 .

Ela mora sozinha no setor Morada do Sol III. Recebe o dinheiro da aposentadoria todo mês, mas como precisa pagar empréstimos, sobram cerca de R$ 400. Nos meses anteriores, chegou a usar fogão à lenha para cozinhar.

«Pago aluguel de R$ 300 e sobram R$ 100 para alimentação e outras despesas . Eu estava cozinhando em um fogão à lenha improvisado, mas neste mês consegui comprar gás de cozinha. Ainda bem, porque a fumaça estava dificultando a minha visão», disse. Ela tem problemas nos olhos e precisará fazer cirurgia de catarata.

Dona Eva disse que a única carne que consegue comprar é a de frango, que pode ser encontrada a um preço mais baixo no mercado. Mesmo assim, não é sempre que tem carne ou outro acompanhamento na mesa.

A aposentada disse que pesava 62 kg, mas está perdendo peso desde janeiro. Atualmente, ela está com 48 kg. «É pela falta das coisas mesmo, eu não estava vivendo em um momento bom. Eu chorava muito pelas situações da vida. Também tenho diabetes», finalizou.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com