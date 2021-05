Desempleo, la principal preocupación a nivel familiar del panameño

Entornointeligente.com / El desempleo se ha convertido en la principal preocupación del panameño. De acuerdo con los resultados de la última encuesta de Gallup Panamá, el 35% de los consultados considera que el tema laboral es la principal preocupación familiar. Le sigue el costo de la canasta básica (15%), la covid-19 y la corrupción 12%. (Ver gráfico 2)

Versión impresa La preocupación por el desempleo cayó cuatro puntos porcentuales con respecto a marzo pasado.

Sin embargo, el desasosiego por el aumento del costo de la canasta básica creció cuatro puntos porcentuales respecto al mes de marzo.

Esta semana, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reiteró que las empresas del sector primario solo podrán mantener vigente la suspensión de los contratos hasta el 31 de mayo de 2021.

En el 2020, este sector perdió 51 mil 075 empleos, principalmente asalariados, los que estarían por el orden de los 26 mil 767, incluyendo los contratos aún suspendidos.

La encuesta de Gallup Panamá, para Grupo Epasa, se realizó del 8 al 11 de mayo 2021. El cuestionario se aplicó cara a cara, en el hogar del informante, utilizando una muestra representativa de la población adulta en todo el país. En total se realizaron 1,200 entrevistas. Los resultados tienen un nivel de confianza igual al 95% y un margen de error de más/menos 2.8 puntos.

Costo de la vida Cuando se preguntó ¿cómo considera que está el costo de vida? en comparación con hace cuatro meses, el 68% de los encuestados expresó que ha subido algo o mucho. El 18% dice que está igual y un 13% que ha subido poco. El 1% no sabe o no respondió. (Ver gráfico 4)’

Empresa ejecuta trabajo: Gallup de Panamá Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados

La tendencia se mantuvo respecto al mes de marzo.

Desde hace un año, el Gobierno distribuye bonos y bolsas de alimentos para ayudar a familias afectadas por la pandemia. Desde febrero pasado, el bono digital aumentó de 100 a 120 dólares ante el clamor de la ciudadanía por el alto costo de los productos de primera necesidad.

Hace unas semanas, la Presidencia de la República distribuyó una nota de prensa en la que se anunció que el Vale Digital solamente será para las 134,186 personas cuyos contratos no han sido reactivados y en consecuencia no cuentan con ningún ingreso. Para el mes de mayo, ya fueron excluidos de la transferencia un total de 121,249 panameños.

La economía está peor El 66% de los entrevistados considera que la situación económica del país está peor o mucho peor que hace un año.

El 20% dice que está igual, mientras que un 14% asegura que está mejor o mucho mejor. (Ver gráfico 3)

La percepción negativa de la situación económica del país aumentó dos puntos porcentuales respecto a marzo pasado.

Pero la difícil situación económica del país no solo es una percepción del pueblo panameño. En febrero pasado, la calificadora Fitch Ratings revisó a la baja, con óptica negativa, la calificación de riesgo de Panamá, sustentándose en el efecto negativo de la pandemia de la covid-19 sobre la economía nacional y las finanzas públicas, aunque mantuvo el grado de inversión.

Esta calificación se sumó a la de otras agencias que también evaluaron, en noviembre de 2020, a la baja la economía del país.

Rumbo del país Los panameños tampoco están de acuerdo con el rumbo que lleva el país. El 70% dice que va por el camino equivocado, mientras que el 23% señala que por el correcto. (Ver gráfico 1)

El descontento con el rumbo que lleva el país aumentó 10 puntos porcentuales respecto a los resultados divulgados en el mes de marzo.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com