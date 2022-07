Desde su visita a Temucuicui a la «desafortunada» frase en el Congreso: Los impasses de Siches a casi cinco meses de asumir

Entornointeligente.com /

Ha pasado poco menos de cinco meses desde que la ministra del Interior, Izkia Siches, asumió en el cargo. Si bien es conocido que la cartera es una de las más expuestas y complejas, la gestión de la jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric ha estado marcada por una serie de polémicas e impasses que han derivado en que la oposición hoy pida su renuncia.

La última controversia protagonizada por la secretaria de Estado se registró este viernes recién pasado, cuando en medio de lo que fue su presentación en la Cámara de Diputados -en el marco de lo que sería la votación por la solicitud del Gobierno de prorrogar por cuarta vez el estado de excepción en la Macrozona Sur- emitió una «desafortunada» frase.

«Los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía. Donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero», fueron sus palabras en el hemiciclo.

Inmediatamente estas declaraciones causaron el rechazo y la molestia de varios parlamentarios. Es más, el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, emplazó a la ministra Siches a retractarse de sus palabras, apelando que a «todos tienen el legítimo derecho de votar y de representar a la gente de sus distritos».

Tras esto, la sesión se suspendió por unos minutos, debido al desorden generado en el hemiciclo. Sin embargo, posteriormente retomó con las disculpas de Siches: » Mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. El énfasis de mi intervención era más que nada llamar a que nos pongamos de acuerdo. Me retracto y les pido las disculpas correspondientes».

Luego de culminar la votación, la secretaria de Estado tildó la situación como un «impasse» y aclaró que sus palabras no estaban escritas. «Hice una revisión de los antecedentes, de los detalles de lo que ha sido el estado de excepción, fue una frase desafortunada y se sacó un poco de contexto. No es el ánimo del Gobierno ni el propio», aseveró.

Viaje a Temucuicui

Sin embargo, sus dichos en el Congreso no han sido la única polémica protagonizada por Siches, pues si se remonta al inicio de su gestión, su primer ‘impasse’ ocurrió en medio de lo que fue su visita a la Región de La Araucanía el 15 marzo, específicamente al interior de Temucuicui, cuando se ejecutaron una serie de disparos mientras su comitiva transitaba por el paso Quechereguas.

Si bien los impactos balísticos no dieron en ninguno de los vehículos, los primeros disparos desencadenaron un urgente operativo de seguridad con Carabineros para el retiro de la autoridad de la zona. Pasadas las horas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que Siches y su equipo se encontraban bien y que la agenda de la jefa del gabinete continuaría en la región.

La visita de la titular de Interior se dio porque en Temucuicui tenía programada una reunión con la familia de Camilo Catrillanca, comunero fallecido en el contexto de un operativo policial en 2018. Posterior al encuentro y pasada la amenaza armada, Siches se refirió al tema con escuetas palabras: «La violencia no nos detendrá».

Este hecho fue duramente criticado por diversos actores políticos de oposición, quienes insistieron en que la ministra no preparó la visita y que su equipo no hizo el diagnóstico adecuado, en términos de seguridad, para poder adentrarse en la zona. Tras volver a Santiago, Siches no se refirió al tema en varios días.

«Vuelo retorna a Chile con extranjeros expulsados»

«Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron a Venezuela retornó con las mismas personas, con todos los pasajeros expulsados. Esto realmente es algo gravísimo, pero gravísimo». Con estas palabras, la ministra del Interior, Izkia Siches, inició una de las polémicas más complejas de su periodo en el cargo.

A través de aquellas declaraciones emitidas el pasado 6 de abril, también ante la Cámara de Diputados, la autoridad acusó de forma errónea al Gobierno de Sebastián Piñera respecto al retorno a Chile de un avión lleno de extranjeros expulsados. Si bien la ministra se retractó de su denuncia, sus dichos ya habían derivado en una serie de consecuencias.

Por ejemplo, la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, envió un oficio al presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Raúl Leiva (PS) para solicitarle el acta con los dichos de la jefa del gabinete de Gabriel Boric. Adicionalmente, el director del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, anunció la apertura de una investigación sumaria «para determinar eventuales responsabilidades».

Tras este impasse, la ministra Siches mantuvo silencio por varios días, llegando a cancelar incluso algunas actividades. A su vez, varios parlamentarios de oposición solicitaron su renuncia, sin embargo, el mismo Mandatario Gabriel Boric respaldó a su jefa de gabinete, asegurando que «seguiría cumpliendo sus funciones».

Wallpamu y pregunta sin contestar

El pasado 4 de abril, el Presidente Gabriel Boric inició su primera gira internacional a Argentina. Sin embargo, pocos días antes de arribar a la nación liderada por Alberto Fernández, distintas figuras políticas del país vecino mostraron su molestia con el Gobierno, luego de que la ministra del Interior utilizara la palabra ‘Wallmapu’ también para referirse al territorio trasandino.

Así, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Massoni, solicitó al Gobierno que «sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que dentro de nuestro territorio no existe ningún Wallmapu, existe la provincia de Chubut».

En Chile, la reacción fue similar por parte de la oposición. Por ejemplo, el diputado Miguel Becker (RN) se dirigió directamente a la secretaria de Estado: «decirle a la ministra que la Región de La Araucanía no se llama Wallmapu, se llama Región de La Araucanía y así estamos orgullosos de denominarla».

Ante las críticas, el pasado 31 de marzo la ministra Siches aclaró que se reunió con el embajador de Argentina para «ver lo que va a ser la visita del Presidente». En dicha instancia, agregó que «para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional y también para nada para polarizar a nuestro país, sino más bien buscar aquellos puntos de encuentro».

Finalmente, otro evento que alzó cuestionamientos en contra del actuar de la ministra del Interior fue lo ocurrido el pasado 27 de julio en medio de la investigación que inició Contraloría a La Moneda por su prescindencia y presunto intervencionismo en la campaña para el Plebiscito del 4 de septiembre.

Si bien la secretaria de Estado se encontraba en una actividad relacionada a la detención de 25 personas acusadas de integrar una organización criminal, alcanzó a responder algunas preguntas sobre otros temas de contingencia. Sin embargo, cuando una de las periodistas presentes inició la consulta sobre el tema de Contraloría, Siches ya había abandonado el podio, dejando la pregunta sin una declaración suya. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com