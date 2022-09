Desde París con amor: así será «Berlín», el spin-off de «La casa de papel»

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. La primera es el amor. Y la verdad, no era el caso. Mi tercera mujer acababa de dejarme… La segunda, es un botín de más de diez millones de euros. Pero tampoco era el caso. Íbamos a robar el eslabón para un golpe mucho más grande, el de hoy era sencillo. Pero si tienes un mal día, puedes terminar poniendo de rodillas a un desgraciado y apuntándole a la cabeza».

Por 20minutos

Así comienza el primer episodio de Berlín, el spin-off precuela de La casa de papel centrado en el ladrón más oscuro y carismático de la banda del Profesor. El personaje de Pedro Alonso, un astuto hedonista que no sobrevivió al atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pero se las ingenió para regresar a la serie en flashbacks para sus temporadas en Netflix, será el protagonista absoluto de esta nueva apuesta con la que se expande el universo rojo Dalí creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

¿Por qué él y no algún otro de los alumnos aventajados de Álvaro Morte? «El personaje de Berlín tiene la personalidad más efervescente», afirma Pina durante la presentación de la ficción en Madrid antes del inicio de rodaje: «Nunca tiene una hoja de ruta clara. Su grandeza es que no es previsible. Puede ser villano o no serlo, es indescifrable y tiene ese punto de circuito cerebral psicopático. Lo mismo te da un botellazo que un beso».

Así, los creadores se sintieron con libertad absoluta para jugar y mostrar otra cara del personaje. «Queríamos explorar esa personalidad, su lado un poquito mas lúdico, cómico, romántico, sin perder su psicopatía», asegura Pina: «Nos gustaba mucho la idea de introducir una nueva banda alrededor de un Berlín en un estado emocional distinto». Esa banda la conforman Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, aunque Pina promete nuevas incorporaciones a lo largo de la temporada.

Reparto estelar Para Pedro Alonso, volver a meterse en la piel del ladrón de guante blanco es todo un regalo: «Me parece alucinante estar aquí. Berlín es un parque temático, como actor puedes abrazar el entretenimiento mas salvaje con él y estoy muy agradecido de que esta aventura continúe». Como decíamos, no estará solo en esta nueva odisea para Netflix.

Varios rostros conocidos del cine y la televisión española lo acompañan. Michelle Jenner es Keila, una eminencia en ingeniería electrónica. «Es una ingeniera informática experta en ciberseguridad, menos experta en la parte emocional que la intelectual», puntualiza la actriz. Begoña Vargas, la gran revelación de Las leyes de la frontera, tiene el papel de la enérgica Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite: «Es la montaña rusa del grupo y ha venido a esta banda a pasárselo bien».

Para seguir leyendo, clic AQUÍ .

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com