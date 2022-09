Desde omelettes en polvo hasta vinos sin alcohol: algunas de las novedades del catálogo de innovación alimentaria 2022

Entornointeligente.com /

Luego de la convocatoria realizada a mediados de este año, este miércoles se dieron a conocer los 50 seleccionados que forman parte de la tercera versión del Catálogo de Innovación Alimentaria 2022, iniciativa realizada por el programa Transforma Alimentos, impulsado por Corfo y apoyado por el Ministerio de Agricultura.

En esta edición, los innovadores productos y servicios fueron agrupados en cuatro categorías: Alimentos saludables y de última generación; Sistemas sostenibles y cero residuos; Agri- Food Tech; y Cadenas productivas y trazables.

Dentro de las novedades, y en la categoría Alimentos saludables y de última generación, destaca la participación del unicornio chileno NotCo con dos de sus productos (NotMilk y NotChicken).

Desde regiones y en la categoría Sistemas sostenibles y cero residuos, destaca Trucha Circular de Food for the Future (F4F), criada y cultivada en la precordillera de Los Andes del Alto Maule y alimentada en base a una dieta de proteína de insectos.

Por otra parte, y con un alto componente tecnológico, destaca en la categoría Agri-Food Tech la empresa Lythium, quienes a través de visión artificial logran crear informes automáticos y en línea que monitorean la calidad de productos en base a salmón.

«Más del 50% de los productos y servicios destacados están relacionados con los alimentos saludables, los cuales involucran investigación, ciencia y tecnología para su desarrollo. Así, Chile no solo aporta en la diversificación de su canasta exportadora sino que también contribuye a resolver desafíos locales», señaló el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

«Año a año, hemos visto como los desarrollos han ido evolucionando en línea con las tendencias, en términos de alimentación saludable, sostenible, tecnología para cadenas de producción más seguras y trazables», agregó la gerenta del Programa Estratégico Transforma Alimentos de Corfo, Graciela Urrutia.

El cambio climático y sus efectos en la producción agrícola son dos factores relevantes para el sector alimentario, y la necesidad de elaborar política y alianzas público- privadas que promuevan la innovación en el sector.

«Este programa contempla los ámbitos de alimentación saludable, ingredientes naturales, fruticultura de exportación, envases y materiales de embalaje, productos elaborados a partir de descartes, entre otros, temáticas que hoy dan respuesta a las necesidades actuales de los consumidores y que también están alineadas a lo que queremos como Estado», señaló el Subsecretario de Agricultura, José Guajardo.

TOP 10 y ganadores por categoría De las 50 iniciativas destacadas este 2022, se realizó el TOP 10 de empresas con aquellos productos o servicios mejor evaluados de esta versión del catálogo.

The Not Company, Ecoterra, Sinzero, Ama Time, F4F Food for the Future (Trucha Circular), Tres Peces Valparaíso, Ciencia Pura (Paraled), Quelp Data Science, ICC Biotech y Acmotrack, fueron los elegidos para exponer sus pitch ante el jurado, en el marco del 6to Encuentro de la Red Transforma Alimentos 2022.

Los ganadores por categoría son:

Alimentos saludables y de última generación: ‘Protein Omelette’, de Ecoterra. Sistemas sostenibles y cero residuos: ‘Bisque de Jaivas’ de Tres Peces y ‘Trucha Circular’ de Food for the Future (F4F). Agri-Food Tech: ‘Pareled’, de Ciencia Pura. Cadenas productivas y trazables: ‘Empaques de cobre antimicrobiano’ de Copptech.

