Desde Jadue a Sharp: Las comunas donde ganó el Rechazo pese a que sus alcaldes apostaron por el Apruebo

Entornointeligente.com /

Terminó el conteo a nivel nacional, y la ciudadanía rechazó con un 61,86% de las preferencias la propuesta de nueva Carta Fundamental redactada por la Convención, de acuerdo con el último cómputo del Servel. De esta forma, concluyó un proceso constituyente, cuyos resultados dejaron un sabor amargo en varias figuras políticas.

A lo largo del proceso, diversos alcaldes oficialistas dedicaron su tiempo fuera -e incluso dentro- del horario laboral a realizar una campaña a favor del Apruebo. Sin embargo, con el 99,96% de las mesas escrutadas se pudo concluir que varias comunas concluyeron con unas votaciones distintas a las apostadas por sus respectivos jefes comunales.

Un ejemplo de aquello es lo sucedido en Recoleta, pues en la comuna liderada por Daniel Jadue (PC) ganó el Rechazo con el 51,93% de las preferencias. Luego de conocerse el resultado, el jefe comunal reconoció su derrota, en sus redes sociales. «El mandato del pueblo es claro. El proceso constituyente debe seguir su camino con una propuesta que le haga sentido a las mayorías».

Cabe recordar que el líder comunal era uno de los partidarios de aprobar la propuesta de Constitución redactada por la Convención ‘a secas’, ya que no estuvo de acuerdo con apoyar el compromiso de las reformas. «Los abusos e injusticias deben terminar y debemos encontrar un mecanismo para empujar las transformaciones que Chile demanda. La lucha sigue», concluyó Jadue tras conocer los resultados.

Otra autoridad que es considerada como una de las perdedoras del proceso constituyente es la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC). En aquella comuna, la opción Rechazo obtuvo el 53,58% de las preferencias, a pesar de que la jefa comunal realizó una ardua campaña por el Apruebo -que incluso significó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República- , luego de que el ente fiscalizador considerara que Pizarro publicó mensajes propagandísticos, en medio de su horario laboral.

En esa línea, y tras conocerse la votación en su comuna, la autoridad señaló: «Siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy. No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. A seguir, porque no está muerta quien pelea», subrayó.

Otra derrota fue la ocurrida en Santiago, donde el Rechazo se impuso con un 53,71% de las preferencias, dejando un resultado totalmente distinto al apostado por su alcaldesa, Irací Hassler (PC), quien incluso participó en el acto de cierre de la campaña por al Apuebo.

Luego de conocerse los resultados, la jefa comunal reconoció la derrota a través de su cuenta de Twitter. «Los chilenos y chilenas se han expresado de manera clara en un proceso democrático: e l texto propuesto no concitó el apoyo mayoritario. El resultado nos desafía como país a construir una nueva Constitución que nos represente plenamente, y para ello el camino es más democracia», dijo.

De igual forma, el Rechazo ganó con el 50,34% de las preferencias en La Granja. Al respecto, su líder Felipe Delpin -también presidente de la Democracia Cristiana- dirigió sus palabras tras conocer los resultados a los militantes del partido de centroizquierda, más que a los vecinos de su comuna.

«El pueblo de Chile ha hablado fuerte y claro. Mayoritariamente, ha rechazado la propuesta de nueva Constitución que nos presentó la Convención Constituyente, sin embargo, como Democracia Cristiana le queremos decir al país que no vamos a desfallecer en el desafío de que Chile tenga una nueva Constitución, el país también se manifestó con el 80% diciendo que quiere una nueva Constitución y dejar atrás la de Pinochet», sostuvo.

Desde las regiones, otra sorpresa que dejó el resultado del Plebiscito fue lo ocurrido en Viña del Mar, liderada por Macarena Ripamonti (RD). Según los datos del Servel, en la ciudad jardín ganó el Rechazo con el 57,28% de las preferencias. Una situación similar se evidenció en Valparaíso, comuna en que ganó el Rechazo con el 50,34% de los votos . Frente a ello, el jefe comunal, Jorge Sharp hizo un mea culpa, a través de sus redes sociales.

«El país habló claro hoy. El rechazo, a través de diversos mecanismos, logró apelar al sentido común de millones, conectaron con sus temores. Fueron exitosos electoralmente y nuestra lectura estratégica falló. En esta pasada no pudimos, pero este camino está lejos de terminar.

Finalmente, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC) también podría ser considerada como una de las figuras que perdió en este proceso constituyente, ya que el resultado dejó el 50,14% de las preferencias para el Rechazo, en aquella comuna.

«Escuchamos con humildad a nuestro pueblo. Una NC (nueva constitución) fue respaldada x una amplia mayoría. Hoy se rechazó la propuesta de texto pero las demandas sociales siguen. Lo Espejo necesita transformaciones y dignidad. Seguiremos trabajando con fuerza por el buen vivir y justicia territorial», afirmó tras conocer los cómputos.

Desde la vereda de en frente, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN) también es sindicado como uno de los perdedores del proceso constituyente, dado el resultado evidenciado en su comuna en comparación a su trabajo realizado en la campaña por el Rechazo .

Pues, si bien la ciudadanía que no estuvo de acuerdo en aceptar la propuesta de nueva Constitución fue amplia y concordante a nivel nacional, Puente Alto fue una de las pocas de Chile que concluyó con resultados que estaban a favor de la propuesta, en detalle, el 50,97% de los electores inscritos votaron Apruebo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com