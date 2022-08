Desde hoy empiezan a regir los cambios en el pico y placa en Cali

Entornointeligente.com /

A partir de este lunes y hasta el 31 de diciembre del presente año el pico y placa en Cali cambiará. Las principales novedades serán los días y horarios en los que los vehículos tendrán restricciones para movilizarse.

«El principal cambio es que ya son 14 horas de restricción para la circulación de vehículos cobijados por la medida del pico y placa, es decir desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., lo que incluye a los vehículos tipo carro, campero, camioneta, automóvil o sus derivados», explicó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Además, el funcionario resaltó que la restricción por día sigue siendo para dos dígitos de placa, pero que la rotación quedará de la siguiente manera: Lunes, 5 y 6; martes, 7 y 8; miércoles, 9 y 0; jueves 1 y 2 y viernes, 3 y 4.

«Están exentos las motocicletas, los carros eléctricos 100 % y los híbridos en combinación eléctrico-gasolina o electrico-diesel, los vehículos que hacen parte del decreto que determina excepciones a las distintas funciones o entidades que prestan servicios en el sector ejecutivo, judicial, Ministerio Público, empresas municipales, fuerza pública, ambulancias y las personas que tienen un documento que los exenta por movilidad reducida», aclaró Vallejo.

Se debe recordar que con esta medida se busca sacar de circulación diariamente en las calles de la ciudad 96.000 vehículos.

«Con el nuevo pico y placa sacaremos de circulación diariamente alrededor del 20 % del parque automotor, lo que implica una reducción en las emisiones de CO2 y de material particulado, esperamos que diariamente se dejen de emitir aproximadamente unas 275 toneladas de estos contaminantes», comentó la subsecretaria de Movilidad Sostenible de Cali, María del Mar Solanilla.

Teniendo en cuenta esto, las autoridades de Movilidad de la ciudad recordaron que las personas que salgan los días en los que su vehículo tenga pico y placa deberán pagar una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que quiere decir alrededor de $ 500.000, además de la posibilidad de inmovilización del automóvil.

«Hemos visto que el pico y placa se infringe más que todo sobre las vías principales: Autopista Suroriental, zona céntrica, Avenida Ciudad de Cali y Autopista Simón Bolívar. No hay un punto determinado como tal, sino que está generalizado en la ciudad. Además hemos identificado que en la mayoría de las veces se da por el olvido de las personas de que tienen restricción para movilizarse en un día determinado», dijo Juan Carlos Valencia, comandante de los agentes de tránsito de Cali.

De hecho, desde el 1 de enero hasta el 26 de julio de 2022, en la ciudad se han registrado 20.862 comparendos por este concepto, de los cuales 11.248 han sido manuales y 9614 captadas por las fotomultas.

Sin embargo, desde la Secretaría de Movilidad informaron que las dos primeras semanas del nuevo pico y placa serán pedagógicas, es decir que no se harán multas monetarias a las personas que incumplan las restricciones.

¿Qué opina la ciudadanía y los expertos? Para Frank Montaño el hecho de que el pico y placa en Cali ahora pase a ser de 14 horas es una noticia positiva porque ayudará a que se disminuyan los trancones, lo cuales tiene que sufrir diariamente cada vez que se dirige a tomar clases en su universidad.

«Uno no sabe de donde sale tanto carro acá en Cali, no hay día en el que no me encuentre con un trancón, entonces me parece excelente que haya pico y placa de más horas. Incluso creo que algo que habría sido mejor es que se tomara la decisión de que la restricción sea para todo el día», expresó Montaño.

No obstante, para el docente y experto en movilidad, Darío Hidalgo, «el pico y placa es una medida que se va agotando en el tiempo, las familias de mayores ingresos adquieren un segundo vehículo para circular, además existe la posibilidad en Cali de pagar por circular, entonces algunas personas van a preferir pagar para no tener restricciones».

Es por eso que el especialista recalcó que esta modificación en el pico y placa solo funcionará si se hacen otras estrategias complementarias, que impacten de manera positiva a la movilidad de la ciudad.

«La mejora estructural de la movilidad Cali debe pasar por mejorar el transporte público, mejorar las condiciones de movilidad para los peatones, la infraestructura para los ciclistas, controlar las zonas de mal parqueo que existen en la ciudad y también seguir apostando por la construcción del tren de Cercanías», recalcó Hidalgo.

