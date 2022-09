Desde el regreso de Carabineros hasta la solicitud de dar terminado el encuentro: las declaraciones de los presidentes de Cruzados y Azul Azul tras suspensión del clásico universitario

Entornointeligente.com /

Tras la suspensión del clásico universitario tras el impacto de una bomba de ruido en el portero azul, Martín Parra, los dirigentes cruzados y azules sostuvieron declaraciones contrarios sobre como debe finalizar la serie. Para Juan Tagle -presidente Universidad Católica- el encuentro no puede darse por finalizado, porque significaría que «entregarle las llaves a la delincuencia». En tanto, Michael Clark -presidente Universidad de Chile- el cotejo debe darse por finalizado, puesto que se puso en riesgo la vida del portero. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La suspensión del clásico universitario tras el impacto de una bomba de ruido al arquero de la Universidad de Chile, Martín Parra , a los cinco minutos de juego ha generado declaraciones cruzadas entre los presidentes de la Universidad Católica, Juan Tagle , y el de la «U», Michael Clark , el futuro de la serie.

A recordar que el cotejo se disputó en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y lo ganaba la UC con anotación desde el punto penal de Fernando Zampedri , lo que igualaba la serie por los cuartos de final de la Copa Chile.

También te puede interesar:

Clásico Universitario fue suspendido por impacto de bomba de ruido contra arquero de la Universidad de Chile: Martín Parra es trasladado en ambulancia hacia Santiago

Tras este hecho, el portero azul fue trasladado a Santiago para realizarle los exámenes de rigor para dar un diagnostico de los daños que sufrió por la explosión.

Declaraciones cruzadas Lo que no terminó en la cancha se determinará este jueves en una reunión especial de la Federación de Fútbol de Chile para decidir como continuará el cotejo o será dado por finalizado.

En este contexto, los presidentes de las concesionarias que manejan a ambos clubes enviaron su apoyo y solidaridad al portero Parra, quien -preliminarmente- ha sido diagnosticado con un trauma acústico. Sin embargo, discrepan de lo que debe dirimir el día de mañana.

«Sería ponerle la lápida a esta actividad» El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, condenó lo sucedido en Valparaíso, pero recalcó se muestra contrario a que la «U» gané la serie por culpa de una persona. «Si el resultado se va a generar porque un delincuente, un antisocial, decide hacer esto y eso significa entonces que la U gana la llave, me parece que nadie del fútbol podría sostener algo como eso», precisó.

Para el presidente de la franja llegar a dicha decisión es «ponerle la lápida a la actividad y entregársela a la delincuencia». Asimismo, recalcó en que los involucrados en la actividad han sido incapaces de frenar la violencia en los estadios chilenos, por lo que solicitó al Gobierno el regreso de Carabineros a las canchas nacionales para resguardar la seguridad de los fanáticos.

En cuanto a la persecución de los responsables, señaló que «agotaremos los esfuerzos para identificar a la persona que cometió este acto delictual muy grave, presentaremos querella criminal y vamos a perseguir hasta el final. Esperamos tener la colaboración de la autoridad en eso», según consignó Prensafútbol .

Tagle no consideró que fuese un error la apelación que realizaron por los incidentes registrados en el partido de vuelta de la fase anterior de la Copa Chile ante Audax Italiano, en lo que fue la despedida del Estadio San Carlos de Apoquindo.

«No creo que sea un error, teníamos argumentos suficientes. Cumplimos todas las exigencias e incluso más, sin embargo en una interpretación que no comparto, pese a que hicimos todo, se nos debía sancionar. No estoy arrepentido de haber presentado ese recurso. Un general después de la batalla y pensar que sin esa apelación no habría pasado esto es exceder un poco en la cadena especulativa», sostuvo al respecto.

«Este partido se tiene que dar por terminado» Por su parte, el presidente de Azul Azul S.A., Michael Clark , enfatizó en que el encuentro debe darse por terminado dando por ganador a la Universidad de Chile. Uno de sus argumentos, es que este encuentro no debió jugarse con público -debido a los incidentes en el encuentro entre la UC y Audax Italiano- y que se deben dar señales institucionales y económicas, acusando una mala organización por parte de Católica, quien hizo de local.

«Estamos jugando cosas muy importantes y la verdad es que nosotros esperamos que el partido se dé por terminado y se dé por ganador a Universidad de Chile, que por justicia, es lo que corresponde. Porque no puede ser que baste con tirar un petardo, se suspenda el partido y aquí no ha pasado nada. Esto no puede ser», aseguró.

Asimismo, criticó a los dirigentes nacionales por la forma en que se miden los comportamientos de las barras de la UC con la de la «U», señalando que la barra de los cruzados ha tenido más de un incidente durante este año.

Finalmente Clark indicó que lo sucedido hoy «marque un antes y un después en el fútbol nacional».

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com