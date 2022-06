Desde el lunes ya no recogerán residuos de empresas por falta de pago

Entornointeligente.com /

Federico Mora , jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción , explicó en contacto con Monumental 1080 AM que ninguna de las 5.000 empresas, que tienen deudas por recolección de basura, se acercó a ponerse al día.

Este viernes vence el plazo de 15 días otorgado por la Comuna asuncena para que las empresas se acerquen y se pongan al día. Ante la falta de respuestas, desde el próximo lunes dejarán de recolectar los residuos por zonas. «Si no hay pago, no hay servicio», advirtió Mora.

Lea más: Asunción emplaza a unas 5.000 empresas privadas por deudas en recolección de basura

En ese sentido, explicó que necesitan de recursos para brindar un buen servicio. «Es un servicio demasiado sensible y sin los recursos el servicio no puede ser el que se espera», enfatizó y sostuvo que se llegó a esta situación porque seguían recolectando, pese a la falta de pago.

Asunción suspenderá servicio de recolección de basuras a empresas privadas por incumplimiento de pago

«Hoy vence el plazo de los 15 días, pero no hemos tenido el retorno que tuvimos con instituciones del Estado. Desde el lunes vamos a cortar el servicio».

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) June 10, 2022 En la lista están centros comerciales, bancos, cines, playas de autos, entre otros, pero no se incluyen a los clubes, entes religiosos, fundaciones y cooperativas, ya que estos se encuadran en otra categoría. La Municipalidad habla de unos G. 170.000 millones por servicios prestados pero no pagados.

La intención es doblar la capacidad del servicio de recolección que tiene el Municipio. En la actualidad, cuenta con 24 camiones recolectores.

