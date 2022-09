Desde el enfado de Alexis por las críticas hasta el fuerte aviso de Medel: Las frases que dejó el empate con Qatar

Entornointeligente.com /

Chile cerró la gira de amistosos con un tibio empate 2-2 ante Qatar en Viena, Austria.

El cuadro que dirige Eduardo Berizzo sigue sin poder ganar y ya se empiezan a ancentuar las críticas al proceso.

Después del partido, sumado al DT, fueron varios futbolistas quienes dialogaron con los medios y lanzaron algunas sabrosas declaraciones. Revisa las mejores…

Alexis Sánchez: «A veces en Chile habla gente que nunca ha jugado fútbol o e x futbolistas que no saben lo que pasa acá dentro. A veces tienen que poner algo más de respeto porque ellos fueron jugadores. A veces escucho las críticas pero con argumentos. No veo lo que dicen en Chile, no me preocupa.

(Perderse un penal) No es fácil, pero asumo mi responsabilidad. Si hay que tomar otro penal, lo voy a tomar, por algo soy el goleador de la selección, con más partidos, con más asistencias. Siempre quiero ganar, exigirme en todo.

Creo que falta todavía, hay que ser claro y autocrítico. Ya no son jóvenes, tienen 21 o 23 y tienen que despertar, y lo más grandes también, incluyéndome. Estamos analizando, para llegar en marzo a una mentalidad para llegar a un Mundial».

Gary Medel : «(A Alexis) No le vamos a decir nada al goleador histórico de la selección, lleva 50 goles, no hay problema con eso. El que viene acá tiene que ganarse el puesto, acá es super difícil, uno no va a querer salir nunca, yo me la voy a jugar siempre por jugar acá «.

Víctor Felipe Méndez: » No importa lo individual , nosotros queríamos ganar, hay que ser consciente de que es un nuevo proceso. El grupo en sí a uno le transmite mucha confianza y cuando uno juega se suelta un poco más y me sentí muy cómodo y eso pasa a segundo plano, debemos seguir trabajando para obtener resultados positivos».

Arturo Vidal: «Qatar jugaba diferente que Marruecos. Contra Marruecos quisimos jugar hombre a hombre, hoy se mejoró, tuvimos más días para trabajar, esperamos seguir trabajando para llegar bien a la eliminatoria.

Mejoramos lo que se hizo el otro día, estamos trabajando en un proceso nuevo. Vienen cosas buenas. Es una lástima el penal errado por Alexis, pero es mejor fallar ahora que en las Clasificatorias «.

Eduardo Berizzo: «Nos marcaron dos goles más por erorres propios que méritos del rival. Hubo cosas muy buenas. Después volvimos a adueñarnos del partido, con rebeldía, con carácter, y no lo ganamos por detalles. El partido estaba bajo control, cambia en el marcador sin cambiar tanto el trámite. No era que nos dominaban. A contraataques nos marcaron dos goles.

La decision pasó en el campo, pero todo el mundo es capaz de de convertir un penal y de fallarlo. Los dos futbolistas apropiados eran ellos y la decisión paso por Alexis.

Víctor Felipe Méndez es un futbolista que le vemos potencial, control de balón, nos dio serenidad, profundidad , encontró con Juan Delgado la banda derecha, abrimos el ataque, un futbolista en continuo crecimiento, que ha saltado a Europa y que debemos estar muy pendientes, de mucho control, mucha seguridad en el uso de la pelota».

