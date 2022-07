Desde 2019, 10 emisoras han buscado deslistarse de la BMV

Entornointeligente.com /

En los últimos casi tres años, una decena de empresas han optado por deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Algunas de ellas han consumado su salida, mientras otras siguen en proceso para cancelar su listado y unas más están en vilo por su situación financiera.

Los argumentos dependen de cada compañía, explican expertos. Algunas deciden ser de nuevo privadas por las bajas valuaciones, por liquidación, quiebra o insolvencia financiera; otras por fusiones o adquisiciones.

En el caso de Aeroméxico su decisión fue producto de la reestructura financiera que emprendió, pero buscará cotizar a la Bolsa de Nueva York. Otras como Infraestructura Energética Nova (IEnova) abandonó la BMV por la fusión con Sempra LNG, una de las empresas de su matriz estadounidense Sempra Energy. Esta última tomó su lugar en la Bolsa mexicana.

Grupo Lala y Bachoco decidieron comprar 100% de sus acciones por bajas valuaciones del mercado. Hoy, estas emisoras avanzan en su intención de ya no ser públicas.

En el 2019 empezó la migración de empresas de la BMV. La primera fue Rassini, empresa del sector automotriz, que canceló la inscripción de sus títulos en el mercado. También lo ha hecho Bio Pappel, el mayor productor de papel en México, así como la aseguradora General de Seguros y Maxcom, empresa de telecomunicaciones.

Nombres como Crédito Real, cuyo negocio está en fase de «liquidación» y Homex, la desarrolladora de vivienda que no ha podido reponerse de su frágil situación financiera, así como Chedraui, la cadena de tiendas de autoservicio y Grupo Herdez, empresa de alimentos enlatados, podrían ser las siguientes en quedar fuera de Bolsa.

«Son varias las razones por las que se deslista una empresa. Depende mucho de su balance y sus perspectivas de crecimiento», explicó Alain Jaimes, analista en Signum Research.

Entre ellas mencionó «desequilibrios en sus fundamentales que presionan los resultados y las obligan a salirse del mercado bursátil; también puede ser por fusiones que producen inevitablemente un desliste».

Para Marco Antonio Montañez, analista en Vector Análisis, las empresas que han decidido salirse de Bolsa no han dado al mercado una razón clara que justifique esta acción».

Dijo que entre las razones que podrían explicar esta decisión están el descuento injustificado en su valuación, por el reducido porcentaje de acciones en propiedad del público inversionista, así como la poca operatividad y bursatilidad e implementación de políticas públicas o cancelación de reformas estructurales contrarias a los intereses empresariales.

También hay emisoras que deciden no salirse, como Banco Santander México. Su matriz española anunció su intención de adquirir todas sus acciones en circulación para cancelar su listado, pero eso no sucedió.

Carlos González, director de Análisis Económico en Monex, dijo en entrevista previa que algunas empresas consideran que el «valor justo» de las empresas no lo está reconociendo el mercado y, por eso, optan por salir de Bolsa.

Por citar algunos casos, cuando Lala debutó en el mercado, en octubre de 2013, vendió cada acción a 27.50 pesos y hasta este miércoles 20 de julio se negociaron en 15 pesos, entonces los accionistas iniciales que aún poseen sus títulos registran minusvalías de 45.45% por su inversión en el productor de alimentos lácteos.

La cotización de Bachoco también se ha depreciado. Desde su máximo histórico marcado el 29 de septiembre de 2017, cuando sus acciones alcanzaron un precio de 101.53 pesos, registran una caída de 27.05%, a 74.06 pesos, según datos de Investing.

José Oriol Bosch, director general de la BMV, dijo que hay empresas que entregan buenos resultados, pero no se refleja en el precio de su acción, por lo que optan por recomprar sus acciones.

Preocupan salidas Especialistas opinan que la salida de empresas del mercado accionario no es «una buena señal» porque no están viendo a la Bolsa como una fuente alternativa de financiamiento.

«El desliste siempre preocupa porque debilita al mercado bursátil, da la señal de fragilidad y reduce las condiciones de competencia», opinó Jaimes.

Grupo BMV indicó que en el segundo trimestre de este año sus ingresos por cuotas de listado disminuyeron 0.9%, por menores emisiones frente al mismo periodo del 2021. En noviembre se cumplirán 5 años sin la llegada de una empresa nueva en el mercado accionario. Actualmente solo están listadas 142 emisoras en dicha plaza.

José Oriol Bosch dijo que son varias las razones por las que las emisoras se deslistan. Una en particular es porque la demanda es insuficiente. «La demanda es muy limitada, lo mismo que el número de inversionistas en el país».

Explicó que a pesar de los esfuerzos que hacen las Casas de Bolsa para que no solo no se vayan las empresas, sino para que lleguen nuevas no ha tenido el efecto deseado. Además, «sigue siendo nada» el porcentaje de los que invierten en Bolsa. «Todavía no se logra llegar al 3% de la población adulta», dijo.

«Yo no les puedo decir a las empresas que no se vayan, cada una toma su decisión y cada una tiene sus argumentos que son válidos. Creo que el potencial de empresas que pueden venir es muy grande, en eso podemos enfocarnos», agregó José Oriol Bosch.

Para Alain Jaimes una mayor educación financiera desde temprana edad y entre la población, en general, para que conozcan los beneficios del mercado accionario puede ayudar a que las empresas no se vayan y lleguen más. También las políticas públicas para robustecer el Estado de Derecho que favorezcan la entrada de capitales e inversión privada podría incentivar nuevas Ofertas Públicas Iniciales», dijo.

