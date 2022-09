Descuentos de cine, un festival del café y otros planes para este fin de semana en Barcelona

Entornointeligente.com /

Cartel de la polémica ’Don’t Worry Darling’.

Alerta cinéfila: vuelve la semana más importante del año. Del lunes, 3 de octubre , al jueves, día 6 , descuentazos cinéfilos. Sí, ya está aquí la Fiesta del Cine . Buena oportunidad para ver una de las películas más comentadas del año, ‘ Don’t worry darling ’, aunque no por su calidad, sino por los escándalos que han rodeado toda su producción.

Este fin de semana, la Nau Bostik (Ferran Turné, 1-11) acoge la primera edición de Barcelona Coffee Awards , una feria dedicada al café con una agenda cargada de catas, talleres, charlas, gastronomía y hasta experiencias con realidad virtual. Por supuesto, como corresponde a una entrega de premios, se galardonarán a los mejores baristas y cafeterías de la ciudad a través de 16 categorías diferentes. Entrada a seis euros… y con barra libre de café. Prepárate para no dormir esa noche.

Nada es más característico de la cocina de la Barceloneta que las bombas , esa explosiva tapa de patata, carne y salsa picante. Por eso, vuelve el ‘ Barceloneta Tast ’, el festival que nace para celebrar el plato idiosincrásico del barrio. En esta segunda edición, celebrada durante todo el mes de octubre, participarán 17 locales del barrio, que ofertarán la tapa con precios y ofertas exclusivas.

Una tapa de bomba de la Barceloneta.

/ Barceloneta Tast

El Teatre Lliure de Gràcia (Montseny, 47) acaba de estrenar Fàtima , una obra ambientada en el Raval que usa una gran variedad de personajes inspirados en el día a día del barrio para reflexionar sobre la naturaleza del ser humano y la cruda realidad que supone vivir en sociedad.

El próximo jueves, día 6, vuelve a la Fabra i Coats (Sant Adrià, 20) el Festival ‘ Mixtur 2022 ‘, dedicado a la creación sonora, que celebrará su 11ª edición. Contará con charlas y conferencias a cargo del artista Daniel Apodaka, el músico Michael Beil y la violinista Edith Canat de Chizy, y acabará con un concierto de Trio Accanto, que harán sonar su saxofón, piano y percusión.

Los nacidos entre los 80 y los 90 en Catalunya tienen un mismo punto de unión: el 3XL y el Club Super 3. Es decir, se criaron con anime en la tele, con Sakura, Sailor Moon, Doraemon, Bola de drac o Inuyasha, por mencionar algunos de los títulos que marcaron la parrilla juvenil de TV-3. Llamando a la nostalgia millennial catalana, nació la Atomic Pixel Party , una fiesta dedicada al anime, el manga y los videojuegos. Este viernes, nueva entrega en Estraperlo Club del Ritme (Isidre Nonell, 9, Badalona).

Fiesta temática otaku y videojuegos en Atomic Pixel Party.

/ Atomic Pixel Party

A pesar de su apariencia modesta, la Sala Meteoro (paseo de Montjuïc, 72), en el Poble Sec, se está alzando como uno de los ‘place to be’ imprescindibles de la noche barcelonesa. Este viernes, vuelve con su segunda edición la fiesta Golpe de Amistad , cargada de música ‘electro’, ‘techno’ y ‘EBM’.

La sala Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168) trae de vuelta al mítico director chino Wong Kar-Wai con ' 2046 ', el cierre a su trilogía de amor compuesta por 'Days of Being Wild' e 'In The Mood for Love', obras imprescindibles con una estética impecable que se adentran en la naturaleza del amor y, sobre todo, el desamor.

