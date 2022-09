Descuento de PDVSA en venta del crudo Merey alcanza entre 40 y 50 dólares por barril

Entornointeligente.com /

El precio del crudo Brent registra una caída superior a los 30 dólares cuando se compara el que mostraba a principios de junio y el que se está viendo en los primeros días de septiembre. De igual manera ocurre con el indicador de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que exhibe una baja de 28 dólares (22% en términos relativos) en el mismo período y esa disminución tiene su repercusión en la cotización del crudo Merey, que es la referencia para Venezuela, el cual se comercializa 24 dólares por debajo del promedio de la cesta OPEP. Desde finales de enero de 2019, cuando el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y se quedó sin poder exportar hacia el mercado norteamericano, la alternativa de la empresa fue vender petróleo con descuentos en el mercado asiático pero esa situación se ha agravado tras la invasión militar de Rusia en Ucrania. «El crudo ruso debido a las sanciones de occidente está yendo a China y está compitiendo con el venezolano», señala el economista Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker en la Universidad Rice en Houston. «Los rusos están enviando un crudo de 31º API (liviano) que resulta más atractivo para las refinerías de China con un descuento de 35 dólares y por eso a PDVSA le resulta difícil colocar el Merey en esas circunstancias, los tanques de inventarios de Venezuela se están llenando y se acumula crudo en tanqueros que no se están pudiendo vender. En tal sentido, PDVSA está llegando a otorgar descuentos de 50 dólares sobre el Brent», indica el experto. El alza en los precios del crudo que se ha registrado al menos hasta la mitad 2022 –que en el caso venezolano ha superado los 37 dólares- ha permitido un repunte en los ingresos, que según cálculos de la firma Ecoanalítica puedan alcanzar entre el doble y hasta el triple de lo percibido en 2021. Eso implica un alza de 6.700 millones a casi 20.000 millones de dólares, pero ese flujo puede desacelerarse justamente por el efecto de los descuentos que tener que ofrecer PDVSA en el último cuatrimestre del año. «La dinámica de la guerra en Ucrania llevó a Rusia a vender petróleo sancionado con descuentos en Asia, y eso obligó a Venezuela a vender su crudo en estas últimas semanas con un descuento muy elevado», indica Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. «En las últimas semanas el flujo de caja de PDVSA se ha resentido no solo por la caída en el precio sino el factor descuento para vender el crudo que alcanza 40% con respecto al Brent», añade. Existen una serie de factores que van más allá de las sanciones o de las condiciones del crudo pesado o extrapesado que predominan en Venezuela y que obligan a PDVSA a ofrecer con rebajas su petróleo y productos, lo que indicaría que el levantamiento o flexibilización de esas medidas no sea suficiente para reducir esa brecha. «Hay países petroleros como el caso de Irán que han logrado sobrevivir y mantener su producción aún con sanciones pero el caso de PDVSA se suman aspectos que tienen que ver con la desorganización y la improvisación en su funcionamiento», señala Oswaldo Felizolla, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. «El descuento en la venta de petróleo comenzó con las sanciones pero ya para ese momento PDVSA venía mostrando que acumulaba deudas por todos lados y ces menos transparente en su información financiera y operacional», añade.

LINK ORIGINAL: Petroguia

Entornointeligente.com