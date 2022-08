Descubren petardos y personas ajenas en la Alcaldía de Santa Cruz

Entornointeligente.com /

Las concejalas Lola Terrazas y Noemy Centellas realizaron una inspección sorpresa esta madrugada en el edificio central de la Alcaldía de Santa Cruz y descubrieron a jóvenes ajenos a la institución durmiendo en ambientes ediles y una cantidad importante de petardos.

«Están saliendo muchos jóvenes. Incluso muchos de ellos tienen apariencia de menores de edad. Yo no le pongo más de 18 años a ese jovencito que salió. Todos salen porque no son funcionarios y los guardias municipales no saben quiénes son. ¿Qué están cuidando los guardias municipales?», cuestionó Terrazas cuando registraba un video donde se ve al grupo de jóvenes escapar del lugar.

En otro de los videos que difundieron las autoridades municipales se puede evidenciar una importante cantidad de petardos envueltos en bolsas negras que estaban en un ambiente de la Alcaldía.

«Cómo puede ser posible que estas armas que están usando para enfrentarnos entre cruceños, cómo puede ser posible que se convierta en un depósito de petardos», reclama la concejala.

Al terminar la inspección sorpresa, ambas legisladoras municipales se dirigieron a la Fiscalía departamental y presentaron la denuncia.

Hoy se desarrolla la segunda jornada de paro cívico departamental en Santa Cruz en demanda del Censo de Población y Vivienda 2023. Casi todas las instituciones cruceñas acatan la tradicional medida, menos la Alcaldía de Santa Cruz, por decisión del burgomaestre Jhonny Fernández. Acción que fue tildada como traición y que causa un conflicto político en el departamento.

Desde el domingo, Fernández y algunos funcionarios duermen en las oficinas ediles para no ser víctimas de los bloqueos a causa del paro y garantizar el trabajo y la atención del municipio.

