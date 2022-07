Descubre 5 perfumes dulces de mujer que nunca defraudan

Entornointeligente.com /

Los perfumes son cada vez más codiciados por millones de damas en todo el mundo. Es que ante el convencimiento de sus fragancias únicas, la mujer opta por comprarlos para complementar su belleza y dejar un aroma único cada vez que desfila por la calle. Y si en tu cabeza está la idea de comprar perfumes dulces , te diremos cuáles son los 5 que nunca fallan y que siempre te harán destacar por sobre el resto de las mortales.

De acuerdo a especialistas en perfumes , la fragancia The Scent for her, de Hugo Boss, es una de las más fascinantes. Se caracteriza por tener notas de melocotón, cacao y fresa, posicionándose como uno de los perfumes dulces del momento. Mientras que en este línea, otra de las fragancias que nunca defraudan a la mujer es L’Eau d’Issey Pure Nectar, de Issey Miyake. Este perfume está compuesto como un juego donde la dulzura proviene de la naturaleza, las flores y los frutos.

El Miss Dior Absolutely Blooming se caracteriza por ser uno de los perfumes más sofisticados, con notas de salida de frutos rojos ácidos, sumado a toques florales de Rosas de Grasse y Rosa Damascena, además de peonía. A este listado se le suma uno de los perfumes dulces que serán el boom de este verano: el Prada Candy Sugar eau de parfum. Esta es una fragancia con toques dulces afrutados e inesperadas notas ácidas. Entre sus aromas se destacan los cítricos, la bergamota, la manzana roja, el melocotón, la vainilla y el caramelo, por lo que su olor es de los más variados y difíciles de lograr.

Por último, y no menos importante, cualquier mujer que desee perfumes dulces deberá tener en su cartera un Le Petite Robe Noire, de Guerlain. Esta deliciosa fragancia se caracteriza por tener notas de almendra, frutos rojos y bergamota. Según expertos en el rubro, aspira a convertirse en un perfume fetiche.

Foto: Pixabay

