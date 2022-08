¡DESCONSOLADOR! Destrucción y tristeza: así quedó la Cañada de Urdaneta tras el paso de dos trombas marinas

Entornointeligente.com /

«No sé si era una bomba, un terremoto o un huracán. No se veía forma, estaba dando vueltas, levantaba cosas, cocinas, ventanas. Yo no había visto algo tan horrible en 64 años que tengo. Era algo negro, marrón, no sé explicarle qué color. Y no fue una, eran dos las (trombas) que estaban dando vueltas. Yo solo había visto eso en películas».

Desde el porche de su casa, ubicada en el sector en La Ensenada de La Cañada de Urdaneta, la señora Élida de Atencio se levantó exaltada de su silla y rememoró la pesadilla que vivió el mediodía del martes, cuando las trombas marinas tocaron tierra, reseñó Versión Final .

El relato de la mujer se confundía con el ruido de las cuadrillas que, con maquinarias pesadas, motosierras y equipos de oxicorte, intentaban quitar los escombros que yacían frente a su hogar y en al menos cinco cuadras subsiguientes: Árboles, paredes, guayas y postes de electricidad, láminas de zinc, vigas de concreto, ramas, y vidrios.

Fue horrible, un estruendo inmensamente fuerte, como si hubieran tirado una bomba, no sé cómo explicarte», continuó Élida.

El escenario era desconsolador. Una de zona de guerra se visualizaba en las calles de La Ensenada, en especial donde convergen la pequeña plaza, la iglesia y lo que hasta el lunes era la cancha deportiva del sector: hoy totalmente en ruinas.

