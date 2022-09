Desconocidos queman vehículo de una mujer en Ciudad del Este

Entornointeligente.com /

Dos hombres llegaron alrededor de las 3:00 de la madrugada de este domingo hasta el barrio Remansito de Ciudad del Este , Departamento de Alto Paraná , donde incendiaron un vehículo que estaba estacionado frente a la vivienda de la víctima.

En imágenes de circuito cerrado del lugar se observa cómo los dos desconocidos llegaron caminando, portando una botella aparentemente de combustible, tras descender a cuadras del lugar de un automóvil negro.

La propietaria del vehículo señaló a medios locales que todos los días deja su vehículo en la vereda de su casa y que días anteriores incluso ya intentaron robarlo, lo que pudo ser impedido debido a que sonó la alarma del automóvil.

Los vecinos la alertaron de lo ocurrido y al salir a verificar ya encontró que una de sus ventanillas estaba rota.

No obstante, dijo que dejó pasar el hecho en aquella ocasión y no denunció ante la Policía Nacional , debido a que los intentos de robo de vehículos son una constante en la actualidad y no pensó que pasaría a mayores.

La víctima manifestó que le llama la atención lo ocurrido, porque no tiene problemas con ninguna persona y tampoco recibió ningún tipo de amenaza, por lo que desconoce quién podría tener intenciones de hacerle daño.

Pidió que las autoridades lleguen hasta los responsables, manifestando que quedó sin su elemento de trabajo y con mucho miedo tras el hecho. La Policía Nacional se encuentra analizando las imágenes de circuito cerrado, a fin de llegar hasta los dos hombres.

