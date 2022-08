Desconocemos si Rosalía quiso homenajear a Alaska pero su último look trae una de las tendencias más temidas de los 90

Entornointeligente.com /

A pesar que el mundo de la moda tiene preparado muchas novedades bonitas y estilosas, hay tendencias del pasado que, aunque deberían quedarse allí, las chicas de moda se han empezado en traer de nuevo. Después de ver como la estética Y2K invadía el street style más juvenil y algunas de las tendencias de los 90 volvían a aflorar en nuestro día a día, Rosalía ha tomado el look beauty más temido de antaño para hacérselo «suyo». Luciendo irreconocible, la catalana no ha dejado a nadie indiferente con su nuevo aspecto…

luciendo una melena bicolor en color castaño y rojo (y decorada por dos trenzas en la zona del flequillo), su maquillaje se ha llevado todo el protagonismo.

Luciendo unas cejas finas -casi inexistentes- como las que llevaba Gwen Stefani en la década de los 90 ( en quién ya se inspiró hace unos días ), la autora de Despechá amenaza con traer esta «tendencia» de vuelta. No es la primera vez que se deja ver con un look beauty parecido, pues hace unas semanas lució este tipo de cejas en otra de sus apariciones .

No es Alaska (aunque se le parezca) Cambiándole por completo la expresión de su rostro, y luciendo un atrevido look donde un vestido cut out con pedrería y cuerpo corsé, su imagen nos recuerda a la de la cantante Alaska. Aunque sus cejas reales se esconden tras un maquillaje que las disimula, la gran mayoría de los comentarios alaban a la originaria de San Esteve de Sesrovires sin importar el resultado.

Fotos | Instagram @rosalia.vt

