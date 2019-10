¡Descomunal! Altuve el ?gigante? que pone a los Astros en la órbita #houston #MLB #JoseAltuve

Entornointeligente.com /

Si iba a terminar de esa manera, debería ser con Jose Altuve. El jonrón que terminó el juego y envió a los Astros de Houston a la Serie Mundial, le aseguró al venezolano José Altuve el premio de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana al veterano segunda base.

Es difícil imaginar que el cuento de hadas en que se ha convertido el equipo que solía perder 100 juegos al año y que ahora acostumbra ganarlos, llegue a su segunda Serie Mundial sin que el gran segunda base de los Houston Astros tenga que ver.

Ni el mismo Altuve pudo pensar un colofón mejor que pegar un cuadrangular con dos outs en la novena entrada, para dejar tendidos a los New York Yankees 6-4, ganar la Serie de Campeonato de la Liga Americana y salvar a sus Astros de lo que minutos antes parecía una debacle histórica.

Lea también: ¡Descomunal! Altuve el ?gigante? que pone a los Astros en la órbita

«Todo el tiempo me preguntan la manera en que describiría a José Altuve», dijo el manager de los Astros, A.J. Hinch. «Creo que la forma más precisa es MVP (Jugador Más Valioso, por sus siglas en inglés)».

Altuve se quedò con el premiò al Màs Valioso Los Astros jugarán el Clásico de Otoño contra los Washington Nationals, como se suponía desde que comenzó la temporada. Eran unos de los principales favoritos para llegar por segunda vez en tres temporadas.

Cuando comenzó la postemporada tenían la mejor marca de todos los equipos en campaña regular, donde fueron casi invencibles en su Minute Maid Park. «Pero no vamos a la Serie Mundial por mí», dijo Altuve, de 29 años. «Vamos por todos los que están adentro del clubhouse»

El venezolano Altuve conectó su jonrón sobre el cerrador de los Yankees, Aroldis Chapman, quien ya sólo se quedó con una sonrisa nerviosa y tímida observando la explosión de la gran mayoría de los 43,357 aficionados en el estadio.

«Yo tenía mi plan», explicó Altuve. «No trataba de pegar un jonrón. Sólo pensaba en conectar la bola fuerte, embasarme y conservar el momento. Gracias a Dios la bola salió y ganamos el partido».

Lea también: Sanciones severas aplicaría la FIFA al fútbol mexicano

Los aficionados apenas recobraban el aliento, después de que en la apertura de la novena entrada, el cerrador mexicano Roberto Osuna permitió el cuadrangular de dos carreras de DJ LeMahieu para empatar el juego.

Era difícil creerlo después de que Osuna había estado casi perfecto en la Serie de Campeonato. «Yo sentí un gran alivio y me puse tan contento que casi lloro», reconoció Osuna. «Imagínate… apenas me habían empatado el partido. Me sentía terrible. Llegó Altuve y arreglo todo de un batazo».

Pero ese batazo fue la cereza en el pastel de un día en que los Astros demostraron su juego en equipo con una gran defensa, en especial de los jardineros Josh Reddick y Michael Brantley, que se robaron par de imparables, que pudieron hacer diferencia cuando el juego estaba en la línea.

«Así es como se juega el beisbol de la manera correcta», dijo el parador en corto Carlos Correa. «Hay que jugar buena defensa atrás; hay que pitchear y hay que batear. Hoy lo hicimos todo».

Con información de Espn. Deportes

Entornointeligente.com