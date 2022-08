Descoberto no Côa novo fragmento de rocha gravada com mais de 16 mil anos

Entornointeligente.com /

Arqueólogos do Côa colocaram a descoberto um novo fragmento de rocha, gravada com uma técnica diferente da chamada arte do Côa, que poderá ter cerca de 16 mil anos, anunciou esta terça-feira o coordenador científico da Fundação Côa Parque, Thierry Aubry .

«É mais um exemplo de que há muito para descobrir no Vale do Côa: encontrámos este novo fragmento de rocha numa camada já oficialmente datada de há 16 mil anos», explicou à Lusa Thierry Aubry, segundo o qual o fragmento agora identificado poderá pertencer a um painel que foi descoberto há já cerca de um ano, e que representa uma cerva «.

Após testes de datação por «luminescência», realizados por um laboratório na Dinamarca quando foi descoberto o painel original, é possível afirmar que esta gravura por incisão tem mais de 16 mil anos.

A descoberta do novo fragmento foi efectuada na passada sexta-feira, no sítio do Fariseu, em pleno Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) e está a intrigar os investigadores. «Começamos a ter as peças de um ‘puzzle’ que vai aparecendo pouco a pouco. Não se trata de arte móvel, mas sim de uma parte de uma parede que se desmoronou. Encontrámos esta peça na passada sexta-feira, é muito recente. Ainda estamos a escavar nesta camada e esperamos encontrar outras partes para reconstituir este conjunto, no qual está representada uma cerva feita por incisão, e não por picotagem», indicou ainda o arqueólogo.

A peça apresenta várias incisões que estão «incompletas» , na opinião dos arqueólogos. «Torna-se fascinante descobrir pouco a pouco mais um pedacinho deste ‘puzzle’, que tem mais de 16 mil anos», afirmou o responsável.

Após escavações que decorreram em Maio de 2021, junto à chamada «rocha 9» do Fariseu , que representa um dos principais núcleos de arte rupestre do Vale do Côa, classificados como Monumento Nacional e inscritos na Lista do Património Mundial da UNESCO, foram encontrados 25 fragmentos de rocha com técnicas diferentes de gravação (picotagem e incisão).

«As duas primeiras peças de xisto que representam a cerva, e que foram encontradas no mesmo nível estratigráfico desta nova descoberta, despertaram a curiosidade da comunidade científica e estão expostas em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Popular , integradas na exposição Arte Sem Limite «, recordou Thierry Aubry.

Agora os arqueólogos vão centrar esforços para perceber se esta nova peça «é adjacente», mas há a certeza de que o tipo de traço é igual ao da primeira descoberta. «Esta nova peça deve fazer parte da mesma rocha e do mesmo fragmento do painel que foi destruído. Estas descobertas feitas em contexto de datação são muito pouco frequentes, e temos a certeza de que a Arte do Côa ainda tem muito para dar», sublinhou Aubry.

A chamada arte do Côa situa-se entre os 25.000 e 30.000, no que diz respeito à técnica por picotagem, sendo esta descoberta a mais recente na região. E apresenta uma técnica por incisão.

Como uma imensa galeria ao ar livre, o vale do Côa apresenta mais de 1200 rochas, distribuídas por 20 mil hectares de terreno, com manifestações rupestres, sendo predominantes as gravuras paleolíticas, executadas há mais de 25.000 anos, e distribuídas por quatro concelhos: Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Meda.

