Descartan que causa de fallecimiento de menor de 10 años intoxicada en Recoleta haya sido por cianuro

Entornointeligente.com /

Según los nuevos antecedentes recopilados, el perro de la familia afectada por la tragedia también murió por ingesta de «una sustancia tóxica». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Durante la noche del lunes, se informó el fallecimiento de una niña de 10 años y la intoxicación de su madre en la comuna de Recoleta. Con el pasar de las horas, se recopilaron nuevos antecedentes que descartaron que haya sido por consumo de cianuro.

Según la información recopilada por Radio ADN, Ángel Gabriel García, el padre de la niña y esposo de la mujer, contó que ante los síntomas de intoxicaciones de su familia los llevó a un Servicio de Alta Resolutividad (SAR) ubicado en Avenida Zapadores. Una vez allí, a ambas les recetaron medicamentos, desestimando la gravedad de la situación.

Te puede interesar también:

Recoleta: niña de 10 falleció por eventual intoxicación con cianuro Con el pasar de las horas la situación empeoró, lo que gatilló que García llevara a su familia a la Clínica Dávila. Allí, la menor falleció, mientras que la mujer logró ser estabilizada por personal del centro médico.

Vecinos de los afectados conversaron con Radio ADN y confirmaron que este hecho de intoxicación no es el primer que afecta al lugar. Esto, ya que aproximadamente hace tres meses tuvieron otro problema que resultó en la movilización de los residentes, pero por una emanación de gas.

Además, los mismos vecinos aseguraron que el perro de la familia afectada consumió veneno, lo que también provocó su muerte.

«Hablé con la vecina (madre afectada), porque tiene su negocio en Cerro Blanco, y me dice: ‘vecina, ¿no sabe que acá hay ratas?. Le dije que no. Y me dijo que no sabía que hacer», sostuvo un testigo.

De momento, el caso se encuentra siendo investigado por el OS9 de Carabineros, así como también por personal de Bomberos.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com