Desbordando felicidad, Vero está emocionada por su próxima gira

Entrevista con La Vero Gómez

«Disociada» promete ser un show distinto donde veremos un enfoque más introspectivo y personal, en el que Vero relatará sus vivencias y mostrará varias facetas de su vida.

¿Qué representa esta gira internacional en tu carrera?

«Esta gira me tiene muy emocionada, conocer lugares nuevos, tengo bastantes ganas de visitar los países del sur. Es una experiencia única y a pesar de las complicaciones como el visado, estoy motivada».

Su gira comenzará en Bogotá y culmina en Tenerife, España. Esta parte de la gira consistirá en 10 fechas confirmadas en distintos países, lo que será una experiencia única que los fanáticos del Stand Up aprovecharán para conectar con Vero.

Con más de 10 años en la vida pública, no es fácil lograr todo lo que Vero ha logrado, entre retos y escollos, ha superado sus límites.

¿Crees que la susceptibilidad del público en cuanto al humor es un problema hoy en día?

– Hace unos años no existían los filtros que vemos hoy en día. El público que va a un show de Stand Up está familiarizado con su contenido y sabe que todo es sarcasmo. Tal vez hay personas que no se sienten identificadas con el contenido expuesto, sin embargo, estas no son parte del público objetivo del Stand Up .

¿Qué le dirías a las personas para que se animen a asistir a este show?

– Esta es una gira muy importante. Estoy en una etapa de mi vida bastante especial, mi familia me ha apoyado y es parte de este proceso. Al ser un show más personal, espero que el público pueda conectar con mi estilo. Esto será increíble, todos están bienvenidos.

Hay países y ciudades que quiero visitar, siempre es bonito tener estas funciones.

¿Qué tan difícil es ser una mujer este gremio donde hay mayor participación masculina?

– Al ser mujer siempre hemos estado sujetas a prejuicios e imposiciones. Es algo complejo, pero al final digo lo que siento y jamás me he cohibido de hablar de temas como la sexualidad, machismo, sexismo. Muchas mujeres me han dicho que se sienten identificadas con lo que digo. ¡Es lo máximo!

Algo que define a Vero es su espontaneidad y excelencia. Ha evolucionado durante más de una década, donde ha trabajado con los comediantes y locutores más reconocidos del país.

Fechas confirmadas para el show «Disociada»:

BOGOTÁ – Martes 09 de Agosto

PERÚ – Miércoles 10 de Agosto

URUGUAY – Domingo 14 de Agosto

QUILPUÉ – Martes 16 de Agosto

SANTIAGO – Miércoles 17 de Agosto

PANAMÁ – Sábado 3 de Septiembre

MADRID – Martes 27 de Septiembre

VALENCIA – Sábado 01 de Octubre

BARCELONA – Jueves 06 de Octubre

TENERIFE – Viernes 07 de Octubre

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com