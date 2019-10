Entornointeligente.com /

Pesquisas de la Subdelegación Mariara, lograron desmantelar la banda delictiva apodada Los Mano Negra de Tronconero, la cual se dedicaba al robo de residencias en el sector Tronconero, parroquia Guacara del estado Carabobo. Los detenidos fueron identificados como Nelson Ramón González Contreras (43), Roselin Andreina Santaeli Laguna (33), Jorge Luis Matos León (27), Carlos Eduardo Martínez González (25), Rosnielis Maireth Castillo (25), Jhonfran Javier Farfan Pacheco (23), Carlos José Rivero Lugo (22), Luis Gabriel Matos León (19) y un adolescente de 16 años. El comisario Douglas Rico, director general del Cicpc informó a través de su cuenta de Instagram que la banda delictiva tenía como modus operandi, ingresar a las vivencias que se encuentran ubicadas en las diferentes adyacencias del sector, con la finalidad de sustraer todo los objetos de valor para posteriormente comercializar obtenido de esta maneras beneficios propios. En el momento de sus detenciones se les fue incautado dos cacerinas; 10 cápsulas para escopeta de diferentes marcas y calibres; 30 municiones calibre 9MM marca Cavan, una escopeta Calibre 12MM modelo Ssb y un chaleco anti balas. Siendo los detenidos puestos a la orden de las Fiscalías cuarta y 23° del Ministerio Público del estado Carabobo, destacó el comisario Rico. The post Desarticulado grupo hamponil dedicado al robo a mano armada en Carabobo appeared first on El Carabobeño .

