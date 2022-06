Desaparecen periodista británico y experto de comunidades indígenas en Brasil tras amenazas de muerte: encontraron dos cuerpos

Entornointeligente.com /

El periodista británico Dom Phillips y el experto en comunidades indígenas Bruno Pereira desaparecieron en el Valle de Yavarí en la selva amazónica, lugar conocido como una de las regiones más aisladas del mundo. Ahí viven un mínimo de 19 comunidades indígenas. Recientemente, pescadores ilegales que buscan cazar el valorado Pirarucú han llegado a la región. El Valle también comparte fronteras con Perú y Colombia, volviéndose una ruta conocida por el narcotráfico. Dado la falta de apoyo por parte de la administración del presidente Jair Bolsonaro, los indígenas del Valle han comenzado a hacer sus propias patrullas por el área, enfrentando a cazadores ilegales. Precisamente, Phillips y Pereira entraron al Valle del Yavarí juntos para reportar sobre esto.

Desde el pasado 5 de junio que el periodista británico Dom Phillips y el experto en comunidades indígenas Bruno Pereira están desaparecidos en Brasil. Hoy en la mañana, autoridades brasileñas hallaron dos cuerpos y las pertenencias de Phillips y Pereira, pero no han confirmado que los cuerpos son de ellos.

Ambos desaparecieron en el Valle de Yavarí e n la selva amazónica, lugar conocido como una de las regiones más aisladas del mundo. Ahí viven un mínimo de 19 comunidades indígenas. Recientemente, pescadores ilegales que buscan cazar el valorado Pirarucú han llegado a la región. El Valle también comparte fronteras con Perú y Colombia, volviéndose una ruta conocida por el narcotráfico. Dado la falta de apoyo por parte de la administración del presidente Jair Bolsonaro, los indígenas del Valle han comenzado a hacer sus propias patrullas por el área, enfrentando a cazadores ilegales. Precisamente, Phillips y Pereira entraron al Valle del Yavarí juntos para reportar sobre esto.

Phillips lleva 15 años viviendo en Brasil y ha escrito consistentemente sobre las amenazas a la selva amazónica. Estaba escribiendo un libro sobre la selva amazónica y viajó a la región de Yavarí para entrevistar a líderes indígenas que han trabajado en las patrullas contra la pesca ilegal.

Phillips y Pereira pararon en São Rafael el 4 de junio para reunirse con un líder indígena y residentes de las comunidades cerca del río. Salieron del São Rafael hacía Atalaia do Norte, un viaje de aproximadamente dos horas. Salieron a las 6:00 hora local. Después de no haber llegado a las 14:00 horas, el grupo de derechos indígenas UNIVAJA envió un grupo por el río para buscarlos. El grupo no encontró nada en la sección del río que les tocaba navegar. Dos grupos de derechos indígenas contactaron a las autoridades y declararon al dúo desaparecido.

Según un informe de prens a publicado por UNIVAJA los últimos en ver el dúo fueron los residentes de São Gabriel, quienes vieron su bote pasar en camino a Atalaia do Norte. El bote, según UNIVAJA en su informe de prensa, era de modelo nuevo y cargaba 70 litros de gasolina, suficiente para su viaje.

Según el New York Times , el sábado antes de desaparecer Phillips y Pereira acompañaron a una patrulla en el río. Otro barco se acercó a ellos y tres hombres conocidos como pescadores ilegales en la región les mostraron sus armas al grupo. UNIVAJA ya había reportado este tipo de incidente a la policía anteriormente. Según BBC y el New York Times , Philips y Pereira habían sido víctimas de amenazas de muerte en la semana antes de su viaje debido a su trabajo apoyando comunidades indígenas.

Las familias de Phillips y Pereira públicamente pidieron ayuda gubernamental a través de las redes sociales y entrevistas. En una entrevista con BBC , la hermana de Phillips, Sian, enfatizó que «cada segundo cuenta, cada segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte». La familia de Pereira publicó un informe de prensa pidiendo apoyo y notando la importancia de tener prisa por si están lastimados.

Un grupo de 250 militantes tomaron la iniciativa en la búsqueda, después de una lenta respuesta inicial con solo 12 investigadores durante los primeros días.

Los cuestionamientos de Bolsonaro Bolsonaro, conocido por su falta de apoyo a comunidades indígenas y por el aumento en deforestación durante su tiempo como presidente de Brasil, dijo en una entrevista que él espera que los encuentren, pero cuestionó su viaje.

«Dos personas en un bote, en una región completamente salvaje como esta, es una aventura que no es recomendable», dijo en una entrevista traducida por el New York Times. «Podría ocurrir un accidente, podrían haber sido ejecutados, cualquier cosa».

Más temprano en el día de hoy, encontraron las pertenencias y dos cuerpos que sospechan son de los desaparecidos. Autoridades también hallaron sangre en el bote, identificada como del pescador local Amarildo da Costa, conocido como «Pelado». Un bote que le pertenece a Da Costa fue hallado en las últimas 24 horas. Él fue arrestado por posesión ilegal de munición.

Durante la búsqueda, la cual se llevó a cabo por autoridades gubernamentales y miembros de comunidades indígenas, UNIVAJA reportó en otro informe de prensa que encontraron un área de vegetación donde había evidencia de un bote que fue arrastrado por el área.

Las autoridades no han confirmado que este bote le pertenece a Pelado, ni han confirmado que los cuerpos hallados son los de Phillips y Pereira.

