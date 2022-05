¡DESALENTADOR! Bill Gates cree que «de aquí a 20 años» puede surgir una nueva pandemia

Entornointeligente.com /

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, considera que la humanidad puede enfrentarse a una nueva pandemia de aquí a 20 años, pero descarta la viruela del mono como la responsable de la siguiente crisis sanitaria.

La próxima pandemia «podría nacer de un virus que ya conocemos. Podría ser una variedad de gripe, otro tipo de coronavirus… Y eso al menos nos permitiría tener ciertos conocimientos sobre cómo conseguir muy rápido tratamientos y vacunas», dijo Gates en una entrevista con el rotativo español El Diario publicada este sábado.

«Pero también podría ser otra cosa. Podría ser un virus fabricado por el hombre, por un bioterrorista que lo diseñe y lo haga circular intencionadamente. Ese es un escenario que da mucho miedo porque podrían intentar esparcirlo en diferentes lugares a la vez», agregó. También señaló que podría ser «algo que dé el salto desde el mundo natural», puesto que la población humana crece e invade cada vez más ecosistemas».

«Pandemia de origen natural»

Gates calcula que hay «un 50 % de posibilidades» de que se origine una pandemia de origen natural «en los próximos 20 años, como consecuencia del cambio climático». Para evitar ese posible escenario, el magnate propone crear un equipo internacional conformado por unos 3.000 especialistas de diferentes áreas, quienes «tengan los datos bien sistematizados y puedan estar siempre buscando posibles brotes», sostuvo.

Según sus previsiones, esa iniciativa requeriría un aumento del 25 % en el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al actual brote de viruela del mono que ya se ha registrado en diferentes países, el cofundador de Microsoft dijo estar preocupado aunque considera que «hay muy pocas posibilidades» de que se convierta en «la próxima gran pandemia».

No obstante, «tenemos que analizar por qué en Europa, donde no era un virus frecuente, de pronto tenemos cientos de casos» y parece ser que es «por algún tipo de cambio en cómo se transmite el virus ahora», advirtió. «Pero es fantástico que estemos alerta. Si no fuera por la pandemia del coronavirus, la viruela del mono no estaría ni en las noticias. Y eso es bueno», concluyó.

