Derrota preelectoral del gobierno al reconocer la deuda con los educadores, fue una conquista de la unidad, lucha y movilización de los trabajadores

«la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos» Karl Marx El anuncio hecho por voceros del gobierno nacional de cancelar el bono vacacional a los educadores, en nuestra opinión registra dos aspectos importantes que hay que destacar: PRIMERO, esa decisión obligada del gobierno aún cuando no lo reconoscan, significa la primera derrota política preelectoral del presidente Nicolás Maduro y su paquetazo neoliberal expresadas en las políticas económicas antiobrera y hambreadoras las cuales son su principal y verdadero enemigo electoral. SEGUNDO, quedó demostrado que la movilización de la clase trabajadora Unida en un sólo propósito clasista hizo posible conquistar las reivindicaciones que la patronal del estado burgués opresivo se niega cumplir, de allí que esta experiencia reafirma que la defensa y los objetivos de la clase obrera se conquistan peleando a través de la lucha organizada en términos unitarios. Comentario final: la presente derrota política del gobierno antiobrero del presidente Maduro, pudo ser evitada, pero no fue así por su prepotente arrogancia la cual raya en una especie de autoritarismo desclasado por la falta de compromiso ideológico y revolucionario con el verdadero sector productivo del país, esta derrota debe ser una lección que el gobierno debe asimilar en términos de la autocrítica sincera y no como quieren hacer ver que fue un logro de la burocracia sindicalera de la Central «Bolivariana de trabajadores», dirigida por el adeco Will Rangel y su camarilla de esquiroles; en política la desesperación y mezquindad siempre han sido malas consejeras.- VIVA Chávez, CARAJO!

