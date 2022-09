Derrame de petróleo de magnitud no puede ser contenido por segundo día en el norte peruano

Entornointeligente.com /

Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, informó este sábado que el derrame de petróleo continúa por segundo día consecutivo sin que pueda ser contenido por los operadores de Petroperú; el crudo comenzó a transportarse por los ríos que alimentan a comunidades del norte peruano.

Desde aproximadamente las 06.30 de ayer, pobladores de la comunidad indígena de Cuninico reportaron una intensa fuga de crudo, a la altura del kilómetro 42 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, y que llegó al río Marañón, en Loreto.

«Hasta ahorita continúa saliendo el petróleo, todavía no se ha contenido. Desde ayer desde tempranas horas la gente de Cuninico no tiene agua, ni comida. Imagínese, 800 personas solo en la comunidad de Cuninico, está pereciendo desde el día de ayer sin agua, sin bañarse, sin poder comer, no hay comida porque no se puede cocinar ¿con qué agua se puede cocinar?», dijo Vásquez esta jornada a medios peruanos.

Funcionarios de Petroperú se aproximaron a verificar la fuga, pero ante la magnitud no pudieron hacer nada y sólo reportaron el accidente.

«Sabemos que tendremos problemas en la piel, pero veíamos peces muertos y nos metimos al menos a sacar un poco con envases descartables», dijo Meyly Saboya, comunaria de Cuninico, que aseguró que este es el derrame más grande que ha visto en la zona.

Este es el último de una lista de derrames que empezó hace 8 años en la zona; pese a los mandatos judiciales para atender la emergencia, la situación continúa.

Petroperú, según la investigación «ManchadosXelPetróleo», ha acumulado 8 procesos sancionatorios que terminaron en dos multas que suman US$ 4 959 033. Esta empresa tiene la multa más alta de toda la base de datos.

