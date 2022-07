Derek Jeter sobre Alex Rodríguez: «No es un amigo verdadero»

Entornointeligente.com /

Redacción.- Desde hace varios días, un pequeño video en el que se puede ver y escuchar a Derek Jeter conversar sobre algunos temas se ha hecho viral en las redes sociales. El pietaje pertenece al documental «The Captain» de ESPN, el cual saldrá a finales de julio.

En el mismo, el exjugador de New York Yankees tocará varios temas sobre su carrera profesional y su vida personal, pero, al menos por el momento, las citas sobre su relación con Alex Rodríguez son lo más destacado del avance presentado en video.

La cita que más ha llamado la atención en las redes sociales, en especial en República Dominicana, es en la que Jeter indica que Alex Rodríguez «no es un amigo verdadero».

Se sabe que los dos jugadores compartieron una amistad profunda durante varios años, pero en una entrevista para la revista Esquire de 2001, años antes de que «A-Rod» se volviera compañero de Jeter en los Yankees, la relación empezó a fragmentarse.

En ese momento, Rodríguez señaló sobre Jeter: «Es reservado (Jeter), callado. Jeter ha sido bendecido con un gran talento alrededor suyo, así que nunca ha tenido que liderar. No tiene que hacerlo, solamente tiene que salir, jugar y divertirse y batear de segundo. Quiero decir, ya sabes, batear segundo es completamente diferente a batear tercero o cuarto en una alineación, porque vas a Nueva York tratando de parar a Bernie (Williams) y a (Paul) O’Neill y a todos, pero nunca dices ‘no dejes que Jeter te venza’, esa nunca es tu preocupación».

Luego de más de dos décadas, esas palabras parece que no han sido olvidadas por Jeter, quien, en el audiovisual, dio parte de su versión de los hechos, con respecto a esa entrevista.

«Esos comentarios me molestaron porque, como dije, soy muy, muy leal. Como amigo, soy leal. Simplemente lo vi como ‘yo no lo hubiese hecho’ (el comentario de Rodríguez) y luego estaba en los medios, el martillo constante sobre el clavo. Simplemente siguieron martillando sobre eso (los medios de comunicación). Se convirtió en ruido, lo cual me frustaba. Simplemente ruido constante».

Rodríguez trató de disculparse, aunque luego daría declaraciones similares en otra entrevista, indicando que no había nada que Jeter hiciera mejor que él, lo cual, el excapitán vio como un comentario que tiraba por el suelo su trabajo junto a los Yankees.

«En mi mente, él obtuvo su contrato y está tratando de tirar por el piso lo que yo estaba haciendo, tal vez para justificar por qué le pagaron. Cuando hablas de estadísticas, las mías nunca se compararon con las de Alex. No soy ciego. Entiendo eso, pero ¡GANABAMOS! Puedes decir lo que quieras sobre mí como jugador. Eso está bien», dijo Jeter.

«Pero entonces todo regresa a la confianza, a la lealtad. Así es como este tipo se siente. Él no es un amigo verdadero, así me sentí, porque yo no le haría eso a un amigo», cerró el campocorto.

